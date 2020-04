Deloitte: le secteur des services est le plus touché par l’impasse de l’économie italienne

9 avril 2020, par Alessandra Caparello

Quel sera l’effet du Coronavirus sur l’économie italienne est la question posée par une étude de Deloitte sur la base de modèles construits à partir de données de séries historiques fournies par l’Organisation mondiale de la santé et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies sur une période de référence allant du 31 décembre 2019 au 26 mars 2020.

En Italie, le soi-disant “un patient “ il a été hospitalisé le 18 février et le 21 février les médias italiens l’ont rapporté comme le premier cas d’un citoyen italien souffrant de coronavirus.

L ‘analyse épidémique a été réalisée par modèles mathématiques-statistiques prédictifs (autorégressives et logistiques) basées sur des données historiques enregistrées jusqu’à la quatrième semaine de mars.

Pour estimer l’impact économique, au cours de la première phase, Deloitte a identifié l’éclosion possible et a ensuite analysé impact économique par secteur individuel en fonction du degré d’omniprésence, de la durée du phénomène et des restrictions appliquées aux différents secteurs.

L’impact de Covid-19 sur le PIB

L’étude de Deloitte révèle que leimpact économique de la pandémie de Covid-19 est actuellement quantifiable en un perte de 80 milliards d’euros, soit environ 4,6% du PIB national.

Quant à l’impact économique – obtenu en analysant les données nationales et régionales pertinentes sur la valeur de la production divulguées par l’Istat en 2018 et en tenant compte d’une période d’urgence hypothétique du début de l’infection (21 février) à la pire date attendue pour la fin de l’infection (25 juillet) – les conséquences sur le PIB italien devraient diminuer de 4,57% pour 2020 égal à 80,650 milliards d’euros avec une perte estimée à plus de 800 millions d’euros pour l’agriculture, 13,5 milliards d’euros pour l’industrie et 137 milliards d’euros pour les services.

Mais pas seulement des prévisions négatives. A la fin de l’infection, une reprise est attendue. L’étude de Deloitte indique également qu’à la fin de l’urgence, une période de reprise de l’économie avec un contrecoup positif conséquent estimé entre 5% et 10% dans les différents secteurs.

Si vous souhaitez des mises à jour sur Coronavirus, entrez votre e-mail dans la case ci-dessous:

En remplissant ce formulaire, j’accepte de recevoir les informations

relatives aux services mentionnés sur cette page conformément à

de la politique de confidentialité.

Votre inscription a réussi. Si vous souhaitez recevoir des informations personnalisées, remplissez également le

champs facultatifs suivants: