Deloitte: les grands atouts au cœur de la relation client bancaire

par Sandra Riccio

De nombreuses grandes sociétés financières se demandent où elles en sont dans cette phase particulière de changements majeurs. Où vont ces réalités et quel sera leur avenir?

Depuis un certain temps déjà, une branche particulière du monde bancaire tente également de répondre à cette question, celle de la gestion de patrimoine, c’est-à-dire la gestion des grands domaines.

Ce secteur, qui représente le coffre-fort des institutions pour la qualité de la clientèle et des actifs déposés, s’est beaucoup développé depuis 2005. Aujourd’hui, il doit cependant faire face à l’entrée de nouveaux acteurs, attirés par les profits élevés que génère ce type d’activité. C’est le cas des conseillers robotiques ou des réalités opérant avec la technologie blockchain.

à Paolo Gianturco, associé principal de Deloitte – Directeur FinTech – “les machines ne remplaceront pas les banquiers professionnels mais le secteur devra proposer plus de services numériques et une meilleure expérience d’accès en temps réel”. De nombreuses grandes institutions peuvent décider d’externaliser toutes les autres activités et de se concentrer uniquement sur les grands portefeuilles, le secteur le plus rentable et le plus prestigieux.

Le défi est grand et les analyses de Deloitte sont claires: le domaine de la gestion de patrimoine pourrait devenir le nouveau cœur de la relation banque-client. Cependant, un éventuel ralentissement de la croissance économique pourrait forcer les institutions à gérer d’abord les défis les plus contingents. Sous le poids de la crise, les valeurs des actifs gérés vont baisser et donc d’autres domaines nécessitent une attention.

«En tout cas, il est très peu probable que des robots et des machines puissent remplacer les consultants dans la chair – souligne Gianturco -. C’est notamment le cas des branches d’activité dédiées aux actifs les plus importants, avec au moins 5 millions de dollars d’actifs ».

Particuliers fortunés (Hnwi) ils ont toujours eu une relation très étroite avec l’équipe professionnelle qui les suit. C’est l’une des caractéristiques distinctives du service dont ils ont besoin de la part des banques d’investissement et privées. Seul cet aspect des relations étroites pourrait devenir une ressource pour l’ensemble du secteur bancaire.

«Au cours des dix prochaines années, la capacité de fournir des conseils personnalisés en temps réel deviendra un différenciateur fondamental, ainsi que la volonté de toujours proposer de nouveaux produits et classes d’actifs sur lesquels se concentrer, même avec des services numériques personnalisés », déclare Gianturco.

Pour l’expert Deloitte, il pourrait également y avoir un phénomène de désagrégation dans la chaîne de valeur des banques à l’horizon. Dans la pratique, certains opérateurs peuvent décider de se concentrer sur ce qu’ils font le mieux et ce qui est peut-être encore plus rentable. Tout comme la gestion de grands domaines.

Les autres activités pourraient plutôt être externalisées. Ce nouvel écosystème comprendrait également les nouvelles technologies de la richesse, les réalités hautement technologiques de nouvelle génération dédiées aux grands portefeuilles et qui fonctionnent de plus en plus en partenariat avec les opérateurs historiques du secteur.

“Ce sera également l’un des aspects que le secteur de la gestion de patrimoine devra traiter au cours de la décennie qui vient de s’ouvrir”.

Que font les opérateurs de ce monde en attendant pour faire face aux changements à venir? Selon les conclusions de Deloitte, beaucoup se sont concentrés sur les services offerts et en particulier sur l’expérience bancaire à fournir aux clients. La productivité et les aspects réglementaires sont également visés.

“L’amélioration de l’expérience bancaire offerte à votre client sera probablement l’aspect fondamental sur lequel travailler – dit Gianturco -. En effet, les clients attendent désormais un conseils continus et en temps réel. Pour y parvenir, les banques devraient privilégier la numérisation et la modernisation du front office. ” Cependant, cette transition vers un modèle d’exploitation numérique pourrait également générer de nouveaux risques et nécessiter une refonte du cadre de gestion des risques.

Pour attirer et fidéliser les clients, le trading en ligne d’actions et de fonds négociés en bourse aux États-Unis il sera de plus en plus proposé sans commissions. Cela devrait profiter aux grands acteurs qui peuvent compenser cette perte de revenus par d’autres sources.

La crise des coronavirus aura certainement des implications également dans ce domaine. Pour comprendre ce qui va se passer, il faudra comprendre comment l’économie va réagir à la grande urgence en cours.

L’article complet a été publié dans le numéro d’avril du magazine Wall Street Italia.