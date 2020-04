Demande des syndicats de limiter les heures d’ouverture

UGT et CC.OO. ont exprimé au ministre de l’Industrie, du Tourisme et du Commerce, Reyes Maroto, la nécessité de limiter les heures d’ouverture dans le contexte actuel de lutte contre le coronavirus et pendant la durée de l’état d’urgence, notamment les jours fériés, et face à la Semaine Sainte.

En ce sens, ils ont souligné que les récentes réglementations de libéralisation dans certaines communautés autonomes sont des “inconvénients” dans le contexte actuel et “pourraient avoir un effet d’entraînement juste au moment du plus grand confinement de la population”.

Pour cette raison et afin de «corriger les contradictions», les deux syndicats insistent pour que les horaires d’ouverture des supermarchés et des grands magasins soient limités et rationalisés pendant les vacances.

Dans une lettre signée par les secrétaires généraux des fédérations de service des deux organisations syndicales UGT et CC.OO. Ils font appel à l’esprit du cadre réglementaire actuel après l’approbation des dernières mesures de confinement décrétées par le gouvernement le 29 mars.

“Les conditions d’application actuelles et spécifiques de la loi sur les heures d’ouverture doivent être examinées par le ministère de l’industrie, du tourisme et du commerce, et par le gouvernement, pour les établissements commerciaux dont l’ouverture a été définie selon les principes essentiels de l’offre, afin de définir précisément leurs horaires. l’ouverture sur la base de ces principes et la limitation de la permanence des clients dans ces centres », soulignent les deux syndicats.

Aussi, UGT et CC.OO. Ils comprennent que la réglementation des Zones de Grande Influence Touristique (ZGAT) devrait également être suspendue, car selon eux, “cela n’a aucun sens dans une situation comme la situation actuelle, y compris, à court terme, la référence à la période pascale”.

Pour les deux syndicats, la garantie d’accès aux produits de base doit être compatible avec la sécurité et la santé des travailleurs et, par extension, des citoyens.

En revanche, l’UGT a averti que la trajectoire de croissance de l’économie espagnole en 2019, qui a enregistré une augmentation de 2%, a été “brusquement rompue” et est en “chute libre” en raison de l’impact des mesures de confinement pour arrêter la propagation du coronavirus.

«Le scénario a changé. La trajectoire de croissance maintenue en 2019 a été brusquement rompue et, bien que nous manquions encore de statistiques à cet égard, il est évident que la production et l’emploi de notre pays s’effondrent », a déclaré le syndicat dans un communiqué pour évaluer les données du PIB de 2019.

Pour cette raison, il fait appel à la nécessité de “cibler” avec les mesures adoptées pour atténuer l’effet négatif de cette crise sanitaire et économique dans cette phase de distanciation sociale, et de concevoir la stratégie de sortie de cette situation afin que la courbe de son évolution il ressemble plus à un «V» (une reprise forte et rapide) qu’à un «U» ou un «L» (une longue phase de stagnation).

