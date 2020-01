Démarrage: comment reconnaître les réussites

Créer une nouvelle entreprise capable de créer de la valeur en permanence est un défi que seule une minorité de startups peut gagner. Avoir une bonne idée et un plan pour y arriver sont des conditions préalables nécessaires, mais pas suffisantes, pour réussir.

Comprendre si une startup aux premiers stades a ou non les pouvoirs pour émerger est un exercice complexe qui nécessite une étude rigoureuse de nombreux cas et des caractères récurrents de ceux qui l’ont créée.

Génome de démarrage, en 2011-12, a réalisé une étude longitudinale (qui implique des observations répétées des mêmes variables) précisément sur ce sujet, en s’appuyant sur la base de données de plus de 650 startups numériques. La première conclusion intéressante de l’étude est la suivante: 70% des entreprises nouvellement créées font faillite parce qu’elles ont fait face à la phase de mise à l’échelle trop tôtc’est-à-dire qu’ils se sont précipités prématurément dans l’élargissement du personnel et la recherche de nouveaux clients.

Les étapes du succès

Les auteurs de l’étude, Bjoern Lasse Herrmann et Max Marmer (soutenus par deux chercheurs de l’Université de Stanford), ont distingué six phases distinctes dans la vie de la startup

découverte. Dans la phase de «découverte», il est entendu si l’entreprise résout ou non un problème significatif et s’il a été résolu de manière adéquate.

validation. En «validation», l’objectif est de confirmer, à l’aide de mesures qualitatives et quantitatives, si le produit a une base d’utilisateurs motivés et prêts à rejoindre.

efficacité. Dans la phase «efficacité», l’entreprise se prépare au saut dimensionnel en affinant le modèle économique, la culture d’entreprise et les plans de financement.

escaliers. Dans la phase de «downsizing», l’entreprise augmente sa taille, et si les prochaines étapes ont été réalisées correctement c’est le moment où la startup fait le grand saut.

Maximisation des bénéfices (non couvert dans le rapport)

renouvellement (non couvert dans le rapport)

Ce qui distingue les startups réussies

Selon Herrmann et Marmer, la croissance prématurée de l’entreprise n’est pas un signe de succès, mais est un trait qui caractérise plutôt ce qui est défini comme des entreprises incompatible. Ces derniers croissent 10 à 12 fois plus vite en phase Découverte et 1,5 à 2 fois plus vite en phase Validation. Cependant, c’est dans les deux phases suivantes, celles de l’efficacité et de la mise à l’échelle, que les entreprises qui réussissent se développent plus rapidement: 16 à 26 fois plus que les entreprises “incohérentes”.

Selon l’étude, le nombre d’utilisateurs payants dans les phases de découverte et de validation, c’est l’une des caractéristiques distinctives des startups. Les startups qui se développent prématurément ont 75% plus d’utilisateurs payants dans les deux premières phases que les startups cohérentes. Ces derniers, cependant, ont 50% de plus que dans la phase d’échelle.

Ce n’est pas tout: aussi la taille de l’équipe il ne croît pas prématurément dans les startups qui réussissent: il reste constant dans les trois premières phases et ce n’est que dans la phase Scale que le personnel commence également à croître. Au contraire, des startups incohérentes augmentent les effectifs avant d’avoir affiné de manière adéquate le modèle économique.

Aussi le financement reçu rétrospectivement, ils peuvent nous dire quelque chose sur les chances de réussite de la startup: l’étude montre que les entreprises incohérentes collectent le triple du financement en phase d’efficience, mais 18 fois moins en phase d’échelle.