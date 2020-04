Démarrage d’une entreprise dont les gens ont besoin

Les entreprises réussissent en résolvant de vrais problèmes. Voici comment déterminer les problèmes que vous pouvez résoudre pour réussir votre nouvelle entreprise.

2020

Toutes les entreprises réussissent en résolvant de vrais problèmes. Mais la plupart des gens ne savent pas par où commencer. Comment choisissez-vous les produits ou services que vous transformerez en entreprises de résolution de problèmes?

Voici une idée que je peux à peu près garantir: regardez le travail que vous avez fait dans le passé. Où étaient les points d’étranglement? Quels problèmes les gens ont-ils évités grâce au travail que vous avez fait?

Peu importe comment vous avez passé la première partie de votre vie et de votre carrière, vous avez appris à être bon dans quelque chose. Cela peut aller du jardinage dans de petits espaces à la conception de systèmes de sécurité incendie. Nous avons tous une spécialité. Cela ne signifie pas que vous devez être l’autorité mondiale sur un sujet; cela signifie simplement que vous pouvez parler avec compétence de la résolution de problèmes dans cette niche du monde.

Le but des efforts de marketing de votre startup sera de trouver un nombre suffisant de personnes intéressées par ce créneau, puis de se connecter à cette communauté de manière qui leur est précieuse. Vous ne voulez pas commercialiser à tout le monde – vous voulez commercialiser aux gens qui respectent la valeur des connaissances que vous avez sur un sujet ciblé.

Par exemple, lorsque j’ai cofondé une entreprise d’ingénierie à 45 ans, je me suis appuyée sur le savoir-faire et les astuces du métier que j’avais appris de mon père des années plus tôt. Je n’étais certainement pas le type brillant sur le terrain. Et j’avais beaucoup moins d’exposition que les autres entreprises de ce marché. Ce que j’avais, c’était une connaissance pratique de ce qui n’avait pas fonctionné et une histoire d’application de ce que je savais à un large éventail de problèmes dans ce domaine général. D’autres personnes ne voulaient pas travailler dans ce domaine parce qu’elles pensaient que c’était trop dur.

La technologie que nous étions en train de créer et de commercialiser avait une taille de marché improbablement petite. Au départ, il pouvait y avoir aussi peu que cinq ou 10 clients potentiels par État aux États-Unis. Parce que j’ai pu mettre en évidence mon travail passé dans ce domaine – en particulier ma connaissance de ce qui n’a pas fonctionné – j’ai pu ouvrir ce marché et commencer les systèmes d’expédition. Nous avons bientôt contrôlé les États-Unis marché et a commencé à vendre à l’étranger. Cela nous a conduit à développer une base de clients dévoués sur les six continents et à recevoir de nombreux prix d’affaires et d’innovation – tout cela parce que j’avais une très bonne idée de ce qui ne fonctionnait pas.

Vous avez des compétences que vous ne reconnaissez ou appréciez probablement pas. Ne les sous-estimez pas. Faites une évaluation de vos compétences, puis recherchez les petites niches «à longue queue» pour développer vos marchés. Pensez à ces questions:

Quels problèmes rencontrez-vous au cours de votre propre vie? Vos amis et votre famille sont-ils frustrés? Où sont vos propres passions? Que savez-vous de plus que la plupart des gens? Dans votre vie professionnelle? Dans votre vie privée, les problèmes que vous voyez tombent-ils dans des niches définies? Ils n’ont pas besoin d’être gros; Ils doivent juste être réels. Quel service pourriez-vous offrir pour développer de nouvelles façons de résoudre de vrais problèmes?

Ce sont les idées autour desquelles vous pouvez construire votre propre entreprise. Vérifiez-le. Me demande activement. Créez une liste de souhaits et réfléchissez à la manière dont vous pouvez résoudre les problèmes existants et ajouter de la valeur. Comment pouvez-vous devenir l’expert mondial d’une seule chose?

Il est maintenant temps de commencer à identifier les problèmes que vous pouvez résoudre et comment créer un modèle commercial autour d’eux. Remplissez les blancs ci-dessous pour commencer à élaborer votre idée:

J’ai suffisamment d’expérience et de savoir-faire pour m’appeler un chef de file en… On trouve souvent des personnes ayant ce type de problème… Mon public cible utilise probablement des plateformes de médias sociaux comme… Les organisations professionnelles et les associations professionnelles pertinentes peuvent inclure… Les médias (comme les magazines , podcasts et blogs) consacrés à ce sujet incluent… Je peux collaborer avec les personnes suivantes localement pour résoudre ce problème… Les leaders d’opinion avec lesquels je peux me connecter incluent… Les clients potentiels incluent…

Rejoignez ces conversations en douceur. Soyez poli et respectueux. Commencez à rassembler des noms de leaders d’opinion et de clients potentiels avec lesquels vous pouvez potentiellement collaborer. Contribuez aux conversations librement et ouvertement sans attendre de retours immédiats. Vous vous joignez à un long jeu, un jeu dans lequel vous pouvez opérer pour apporter des changements dans le monde dans lequel vous êtes bon et passionné.

Vous pouvez faire une belle entreprise nationale durable avec cette solution. Peut-être pas d’ici la semaine prochaine, mais c’est faisable dans les prochains mois et années si vous êtes intelligent et prudent.

