Démarrage pendant la pandémie de coronavirus? Voici comment obtenir un financement

L’entrepreneuriat ne consiste pas seulement à démarrer une entreprise, mais à créer une solution qui peut ajouter de la valeur à la vie des autres. Et si vous pensez que votre idée correspond à ces critères dans une situation aussi intense, c’est le moment de démarrer.

Le coronavirus a frappé durement toute la race humaine. De l’Italie à l’Inde, des pays du monde entier prennent plusieurs mesures pour ralentir la vitesse turbo du coronavirus. Et cela a conduit au verrouillage d’environ un tiers de l’ensemble de la population mondiale.

Oui, cela signifie travailler à domicile, passer plus de temps avec la famille et bien sûr plus d’Internet.

Bien qu’il ait affecté négativement la plupart des industries, il s’est avéré être un facteur de transformation positif pour les entreprises fournissant des services en ligne.

Selon Cloudflare, un fournisseur de services de sécurité et de disponibilité d’optimisation d’Internet pour environ 10% des sites Web du monde, la demande de vidéoconférence, de services de streaming comme Netflix, d’actualités et d’achats en ligne provenant de réseaux résidentiels à large bande est en plein essor. Et cela signifie une excellente occasion pour les entreprises en ligne de commencer à vendre.

Mais comment pouvez-vous démarrer une entreprise dès maintenant et obtenir même un financement?

S’il est important d’avoir une bonne idée avec la bonne équipe, il est plus important de financer votre startup. Pourquoi? Parce que sans un financement adéquat, vous ne pourrez pas payer votre équipe et, finalement, il n’y aura qu’une idée, qualifiée d’échec.

Selon un récent rapport de KPMG depuis 2008, le nombre de startups est passé de 7 000 à 50 000 en 2018. Et c’est 7,14 fois. Mais toutes les startups réussissent-elles? Non! En fait, 90% de ces startups, stupéfiantes, ne survivront même pas pendant les cinq premières années.

Et la raison la plus courante derrière cela est «le manque de financement».

Dans cet article, nous verrons donc comment financer votre startup pendant la pandémie corona.

Comment obtenir votre démarrage financé pendant cette pandémie?

Bien qu’il existe de nombreuses façons de financer une startup, il existe trois façons principales:

Recommandé pour vous Webdiffusion, 21 mai: Un hack de croissance pour tous: un modèle évolutif pour toute entreprise de taille moyenne

S’inscrire maintenant

Capital-risqueursAngel InvestorsCrowdfunding

Plongeons-nous profondément et comprenons ce qui correspond le mieux à votre idée de démarrage.

Spécialiste du capital risque

Vous avez une startup qui possède les potentiels de croissance les plus élevés? Eh bien, si vous le faites, les investisseurs de premier plan vous recherchent. Les capital-risqueurs ou VC investissent généralement dans des startups en échange de capitaux propres au moment de l’introduction en bourse (IPO). En plus des investissements monétaires, les VC fournissent aux entrepreneurs des rapports de mentorat, d’expertise et d’évaluation concernant la durabilité et l’évolutivité selon leurs observations.

Cependant, l’investissement en capital-risque est préféré à ces types de startups qui ont franchi la phase initiale et génèrent suffisamment de revenus. Un autre problème avec les VC est qu’ils viennent avec un plan à court terme comme trois à cinq ans. Et si votre démarrage nécessite plus de temps que cela pour prendre pied, les VC pourraient ne pas investir.

Investisseurs providentiels

En un mot, les personnes disposant d’un excédent d’argent qui ont hâte d’investir dans des startups prometteuses sont appelées investisseurs providentiels. Avec le capital, ils encadrent également la startup pour un avenir durable. Amazon, Starbucks et Apple sont parmi les meilleurs exemples d’entreprises financées par des investisseurs providentiels.

Où trouver des investisseurs providentiels pour votre petite entreprise ou votre startup?

Voici les deux sources les plus courantes pour trouver des investisseurs providentiels:

Individus fortunés: des gens comme des hommes d’affaires fortunés, des médecins, des avocats ou toute personne disposant d’un capital suffisant et qui cherchent à investir un montant substantiel dans des startups émergentes en échange de capitaux propres. Il existe plusieurs sites Web et portails en ligne auxquels vous pouvez vous référer pour trouver de telles personnes.

Famille et amis: L’une des méthodes de financement les plus courantes consiste à se faire financer par nos proches. Vous pouvez commencer par partager votre idée et votre proposition commerciale avec votre propre famille et vos amis qui pourraient être intéressés et suffisamment capables de financer votre démarrage.

Financement participatif

C’est de loin le meilleur moyen de générer des fonds pour votre startup. En termes simples, le financement participatif est une méthode pour générer des fonds auprès de plusieurs investisseurs au lieu d’un seul. Voici trois types de financement participatif:

Récompense Crowdfunding – Comme son nom l’indique, dans cette catégorie, les investisseurs reçoivent une récompense (un cadeau ou un échantillon de produit) en échange de l’investissement.

Crowdfunding de la dette – Dans le crowdfunding basé sur la dette, les startups doivent restituer le montant pris aux investisseurs dans un délai donné.

Financement participatif par actions – Dans cette catégorie, les startups collectent des fonds auprès d’investisseurs en échange de fonds propres.

Au cours des dernières années, le financement participatif est devenu le moyen le plus privilégié de lever des fonds pour les petites et moyennes entreprises en raison de la facilité du processus. Tout ce que vous avez à faire est de sélectionner la bonne plateforme de financement participatif, d’indiquer les détails de l’entreprise et le montant requis. Une fois cela fait, la plateforme présentera vos détails de démarrage devant des investisseurs potentiels.

Certains des meilleurs sites Web pour le financement participatif en Inde sont Kickstarter, Crowdpouch, Indiegogo et Patreon. La plupart de ces plateformes permettent d’obtenir un financement en seulement trois étapes: téléchargez votre campagne, ajoutez tous les détails nécessaires et lancez et commencez à recevoir des fonds.

Emballer-

Vous avez eu une idée et vous avez ensuite voulu la tester dans le scénario du monde réel, mais soudain cette pandémie mortelle a mis une pause. Mais est-il vraiment nécessaire d’attendre la fin de cette pandémie? Pas nécessairement, surtout pour ceux qui veulent commencer à fournir des services en ligne. Alors attachez votre ceinture et commencez! Les investisseurs vous recherchent.