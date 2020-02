Démographie et formation à l’honneur de ConsulenTia

Partez aujourd’hui la septième édition de ConsulenTia, les trois jours créés par Anasf, prévue du 4 au 6 février, comme d’habitude auAuditorium Parco della Musica à Rome. L’objectif de ces trois jours, qui est resté inchangé au fil des ans, est de développer la profession, l’image et le rôle du promoteur financier.

Le titre de cette année “Entre continuité et changement. Moteurs de croissance et de durabilité de l’industrie “ c’est le plus emblématique. La conférence s’inspire des données recueillies par Excellence, société de conseil en management, pour comparer les réseaux sur les perspectives d’avenir de l’industrie et sur les facteurs décisifs pour la valorisation des conseillers financiers.

L’accent sera mis principalement sur l’évolution des tendances, notamment celles qu’offre la démographie, et les nouvelles opportunités commerciales. En 2050, la part des plus de 65 ans dans la population totale devrait, données Istat en main, augmenter par rapport au niveau de 2018 (égal à 23%) entre 9 et 14 points de pourcentage.

Le vieillissement de la population n’est qu’une des données qui impose une réflexion sérieuse sur l’avenir de notre pays. Avec un second tout aussi important, à savoir comment attirer et retenir les jeunes dans le monde du travail, qui n’est pas très dynamique aujourd’hui et a peu de perspectives pour les nouvelles générations.

Cela sera discuté lors de la conférence “Re-génération: off pour les jeunes” au cours de laquelle Anasf souhaite proposer des clés de lecture innovantes, matière à réflexion pouvant conduire à des actions concrètes, voire perturbatrices, de la part des entreprises.

L’attention d’Anasf envers les investisseurs de demain est également confirmée par les nombreuses activités pédagogiques signées par l’association.

“L’activité d’Anasf au cours de ces années, avant même le lancement de ConsulenTia, a concerné les écoles en particulier, où les nouvelles générations d’épargnants et les futurs professionnels sont formés”, le directeur général de l’Association Germana Martano a déclaré à Wall Street Italia chaque mois. «Plus de 500 conseillers financiers associés à Anasf ont décidé de suivre la voie de la qualification vers la salle de classe du projet économiquement @ mind. Au cours des 3 dernières années scolaires, 260 formateurs sont entrés dans la salle de classe et en dix ans d’activité, il y en a eu plus de 400 les collèges concernés “.

