Départ de Mark Newton-Jones, PDG de Mothercare

Mark Newton-Jones restera directeur exécutif jusqu’en juillet

// Le PDG de Mothercare, Mark Newton-Jones, a annoncé sa démission

// Le directeur financier du détaillant remplacera le poste de PDG par intérim

// Le président de Mothercare, Clive Whiley, deviendra président non exécutif à compter du 29 mars

Le directeur général de Mothercare, Mark Newton-Jones, a démissionné aujourd’hui dans le cadre des plans de transformation du détaillant.

Glyn Hughes, qui a été directeur financier tout au long de la période de restructuration, a été nommé directeur général par intérim avec effet immédiat.

Newton-Jones restera directeur exécutif jusqu’en juillet.

Parallèlement, le directeur du développement de Mothercare, Andrew Cook, qui sert depuis avril 2019, a été promu directeur financier avec effet immédiat.

Le président de Mothercare, Clive Whiley, deviendra président non exécutif à compter du 29 mars.

Début novembre, les activités de Mothercare au Royaume-Uni ont nommé des administrateurs, ce qui a mis 2800 emplois à risque, tandis que 79 de ses magasins au Royaume-Uni ont été confirmés pour fermeture.

Le détaillant a nommé Zelf Hussain, Toby Banfield et David Baxendale de PwC en tant qu’administrateurs de Mothercare UK et Mothercare Business Services (MBS), qui est responsable des fonctions de back-office de Mothercare UK, y compris les finances, les ressources humaines, les biens et l’informatique.

Mothercare a déclaré qu’elle renforcerait sa marque mondiale et améliorerait la conception, la commercialisation et la distribution des produits Mothercare à l’échelle mondiale auprès de ses franchisés.

En décembre, il a signé un accord de franchise avec le détaillant de santé et de beauté Boots UK, qui verra en stock des vêtements de marque Mothercare, ainsi que des produits pour la maison et le voyage, y compris des poussettes et des sièges d’auto.

Le détaillant a déclaré qu’il était «globalement sur la bonne voie» avec la recapitalisation prévue du groupe, et a achevé la levée de 8,7 millions de livres sterling auprès de ses investisseurs existants.

Il a ajouté qu’il y avait eu une «réduction substantielle» de la dette bancaire du groupe grâce à l’administration de Mothercare UK.

Les facilités de crédit existantes de 24 millions de livres sterling du groupe dues aux prêteurs actuels de la société sont garanties sur l’ensemble du groupe.

L’administration de Mothercare UK a entraîné une réduction substantielle des montants dus. Cependant, cette réduction a été «en deçà des attentes, avec un manque à gagner résultant de la liquidation et de la liquidation des stocks de Mothercare UK».

“Alors que nous approchons de l’achèvement de notre plan de transformation, Mothercare – l’une des principales marques mondiales pour les parents et les jeunes enfants – a de nouveau un avenir meilleur en tant que groupe solvable et générateur de trésorerie”, a déclaré le président de Mothercare UK, Clive Whiley.

«Nous avons bien progressé dans le plan de transformation et les risques pour atteindre les résultats que nous avons définis en novembre sont de plus en plus dissipés.

«Nos plans pour les dernières étapes de la recapitalisation du groupe sont en cours et, bien que la réalisation de trésorerie de l’administration de Mothercare UK ait été plus faible que prévu, les progrès que nous avons réalisés ailleurs signifient que les besoins de financement sont globalement inchangés par rapport à notre situation initiale. des plans.

«Les changements au conseil d’administration annoncés aujourd’hui alignent la gestion de Mothercare sur celle de sa nouvelle structure en tant que marque de franchise internationale et contribueront à une nouvelle réduction des frais généraux.

«Avec le temps, nous prévoyons d’ajouter des compétences et une expertise pertinentes – en particulier dans la gestion des marques et des produits – à l’équipe afin d’accélérer notre développement en tant que propriétaire et exploitant international de marque.

«Je tiens à remercier Mark pour sa contribution à l’entreprise au cours de cette période qui s’est avérée être mouvementée et je suis ravi que nous puissions faire appel à son expérience de la vente au détail à l’avenir.»

Dans ses résultats les plus récents, les ventes totales de Mothercare au Royaume-Uni ont chuté de 23,2% pour la période de 15 semaines se terminant le 13 juillet en raison de son programme de fermeture de magasins.

Les ventes en ligne ont chuté de 12,1%, tandis que les ventes totales du groupe ont baissé de 9,2%.

