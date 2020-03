Départ du PDG de l’entraîneur Joshua Schulman

Tapestry a déclaré que Joshua Schulman quittera l’organisation après une période de transition

// Le PDG de l’entraîneur Joshua Schulman quittera ses fonctions

// Le PDG et président de Tapestry, Jide Zeitlin, remplira ses chaussures pour les 3 prochaines années

// Schulman a rejoint Coach en tant que président de marque en 2017

Tapestry a annoncé que le directeur général et président de la marque Coach, Joshua Schulman, quittera son poste, tandis que le président et chef de la direction de Tapestry, Jide Zeitlin, s’engage à diriger le groupe pour les trois prochaines années.

Schulman avait rejoint Coach dans son nouveau rôle de président de marque en 2017.

À l’époque, Coach annonçait le départ de l’ancien président du marketing mondial de Coach pour l’Amérique du Nord, Andre Cohen.

Tapestry, qui possède notamment Coach et Kate Spade, a déclaré que Schulman quitterait l’organisation après une période de transition.

Avant de rejoindre Coach, Schulman était directeur général de Jimmy Choo depuis 2007, ainsi que directeur général des alliances stratégiques internationales et vice-président directeur de Gap.

Il a également occupé des postes de vice-président exécutif, merchandising et ventes mondiales pour Yves Saint Laurent; directeur mondial, prêt-à-porter féminin pour Gucci; et directeur principal des comptes de Marc Jacobs.

Au cours de la recherche de son successeur, Zeitlin supervisera directement la stratégie et les opérations de Coach, en étroite collaboration avec l’équipe de direction de la marque.

“Depuis que je suis devenu PDG, j’ai eu l’occasion de me plonger dans l’entreprise, notamment en menant un examen approfondi des marques et des entreprises”, a déclaré Zeitlin.

«L’examen a révélé des opportunités de croissance attrayantes pour Coach, Kate Spade et Stuart Weitzman, que nous allons débloquer en tirant davantage parti du positionnement différencié de chaque marque et des liens solides avec les consommateurs, grâce à une plateforme Tapestry moderne et agile.

«Je continuerai à travailler avec nos équipes de classe mondiale pour affiner notre concentration sur l’exécution tout en conduisant notre évolution vers une organisation véritablement centrée sur le consommateur et axée sur les données, ce qui nous permettra de réaliser le plein potentiel de l’ensemble de notre portefeuille et d’améliorer retours pour toutes les parties prenantes. “

