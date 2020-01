Dépenses à éviter pendant la retraite (et quelques autres à faire)

27 janvier 2020, par Alberto Battaglia

Une fois les économies nécessaires accumulées et le seuil de retraite fatidique franchi, une nouvelle phase commence dans laquelle l’individu change radicalement ses habitudes, son mode de vie et, dans certains cas, le besoin d’argent. Même si à la base il y a eu une planification adéquate de vos besoins économiques et une définition claire du style de vie que vous avez l’intention de suivre au cours de la dernière phase de la vie, il est clair que le facteur âge changera progressivement ces plans.

La pension peut être divisée en trois phases distinctes. Au cours de la première, qui s’étend sur 3 à 5 ans, le retraité a tendance à dépenser plus joyeusement, en parcourant la liste des souhaits qu’il souhaite depuis longtemps satisfaire. Au cours de la décennie suivante, cependant, la stabilisation des dépenses est plus susceptible de se produire. Enfin, dans la dernière phase, le temps passé près du domicile a tendance à augmenter et, hors frais médicaux, le mode de vie devient moins cher.

Quelles sont les dépenses les plus sages, sur lesquelles il serait bon de ne pas lésiner, et quelles autres éviter à cette période de la vie? Trois conseillers financiers rejoints par Next Avenue, dont Ted Jenkin, PDG de oXYGen Financial et auteur de “The 21-Day Budget Cleanse”, JB Bryan, propriétaire du JB Bryan Financial Group de Richmond, et Mark Woodward, fondateur ont tenté de répondre et PDG de KANA Private Wealth Group. Voici quelques-unes de leurs suggestions,

Dépenses à prendre en compte

Dépenses d’éducation: oui, le troisième âge ne doit pas exclure l’acquisition de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences: selon Bryan, garder l’esprit actif de cette manière permet de vieillir plus sainement, en particulier une fois les 80 ans passés.

Laisser une base de liquidité pour la première année de retraite: ce système, dit Jenkin, vous permet de maîtriser votre budget dès la première année de retraite, celle où il est plus facile d’en faire trop.

Dépenser pour établir et maintenir des relations: par exemple, aller rendre visite à des enfants, des petits-enfants ou de vieux amis, même à l’étranger.

Dépenses pour des activités bénéfiques pour la santé: Cela inclut le club de santé, l’adhésion à la piscine, etc. Selon Woodward, investir dans ces activités peut réduire les coûts des soins de santé (aux États-Unis) de 2 500 $ par an.

À éviter

N’achetez pas de voitures neuves et chères: Il s’agit de conseils que les consultants citent normalement pour tous les âges (nous en avons parlé ici). Selon Jenkin, c’est un actif qui se déprécie rapidement et c’est l’une des plus grosses erreurs qu’une personne retraitée pourrait commettre.

Ne soutenez pas trop les enfants adultes. Cela peut sembler un bon geste de générosité, mais aider financièrement les enfants qui ont atteint l’âge à être autonomes pourrait les éloigner des objectifs d’épargne, des responsabilités. En fin de compte, aider trop n’est pas dans leur intérêt.

N’achetez pas de billets de loterie. Cela peut sembler être un conseil singulier, mais Bryan cite les expériences de nombreux clients qui dépensent inutilement des centaines de dollars par semaine dans cette forme de jeu: “C’est une mauvaise habitude”, dit-il.

Oubliez de mettre de l’argent de côté pour des dépenses uniquescomme le mariage d’un enfant: selon Jenkin, de telles circonstances sont souvent prises en compte lorsqu’il est trop tard.

