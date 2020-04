Des artisans mexicains conçoivent des couvre-bouches pour la pandémie

Au Mexique, les artisans mexicains ont mis la main à la pâte pour concevoir couvre-bouche brodé au milieu de la pandémie de COVID-19, qui ont des caractéristiques de leurs régions respectives.

Tel est le cas de Slumalil Jolobiletik, qui du Chiapas crée des broderies à la main sur divers articles, et fabrique actuellement, entre autres, des couvre-bouches brodés.

Daira, originaire de San Juan Chamula, explique que Slumalil Jolobiletik signifie & # x27; La maison de la broderie & # x27; au Tzotzil, sa langue maternelle.

Il dit qu’il vend habituellement avec d’autres artisans dans un endroit à la place.

“Le 2 avril, ici à San Cristóbal de las Casas, nous étions en quarantaine et nous n’avons pas fait les couvertures, nous sommes venus vendre et tout cet epro il n’y avait rien à vendre, nous n’avons rien vendu et comme nous nous soutenions jour après jour, nous avons dû en laisser d’une autre manière.

“D’abord, nous avons commencé à fabriquer des embouts buccaux lavables et parfois ils étaient vendus et parfois ils ne l’étaient pas. Ensuite, comme nous nous soutenions au jour le jour, nous devions aller de l’avant, nous n’avons jamais abandonné. Jusqu’à ce que l’idée de faire des embouchures brodées nous vienne”, dit-il.

Daira explique qu’il existe différents types de broderie. Certains fabriqués en tissu couverture vert avec un double filtre à l’intérieur prennent deux jours à faire à la main. En outre, il effectue des expéditions vers toute la république et à l’étranger.

Pendant ce temps, depuis noble aristocrateNorma Gallegos Santos conçoit des robes et des couvertures, mais aussi des masques, avec des broderies Tenango.

Nous développons des masques buccaux, la vérité est que j’ai commencé car les ventes ont beaucoup diminué suite à cette contingence … un client m’a demandé si je fabriquais des masques et j’ai dit oui, bien sûr! J’ai pu travailler dessus et les ai faites pour lui. La dame était ravie, elle m’a dit & # x27; beaucoup de félicitations, ils étaient très gentils, ici tous mes amis m’ont demandé, faites-en plus! “, Explique Norma Gallegos, qui gère le compte Broderie Tenangos sur Facebook.

“Quelle a été ma surprise, que tout le monde veuille porter un masque facial fait à la main! Ils me disent, si nous voulons couvrir nos visages, au moins nous allons montrer cette beauté”, dit-il.

Les masques fabriqués par Norma Gallegos ont deux couches: un filtre, une couche de coton et le manda brodé. Et ils sont lavables, précise-t-il. Il est également expédié.

Sinibí Jípe, une marque composée de femmes Rarámuri qui confectionnent des vêtements pour préserver leur culture, a également commencé à fabriquer des masques.

À travers leur compte Instagram, les artisans ont partagé leurs progrès dans la création de ces masques buccaux et ont même réalisé des vidéos de leur fonctionnement face à un éternuement.

Nous avons fait le test d'aérosol avec le filtre pour vérifier qu'il remplit sa fonction principale

L’entreprise a révélé sur son réseau social qu’elle passait des commandes partout dans le pays, ainsi qu’aux États-Unis et au Canada.

Pour sa part, Artisanat Ta Rococó, également originaire du Chiapas, fabrique généralement des chemisiers brodés à la main et des décorations en perles, mais a également commencé à concevoir des masques faciaux avec des fleurs brodées colorées.

