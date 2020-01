Des beignets «tueurs» qui le tirent! – Entreprise à entreprise

Les beignets avec des noms tels que The Innocent, The Shady, l’arrestation et le témoin pourraient bien avoir un anneau méchant, mais les fondateurs du député Donuts disent que ces friandises pulpeuses (et parfaitement légales) sont, peut-être, mieux, décrites comme “ méchantes ” ou même «méchamment décadent».

Les députés Smith et Luca ont «arrêté» les attentions d’un public captif qui leur volerait leur recette de beignet s’ils le pouvaient!

Alors que la plupart des chefs sont réticents à renverser les haricots quand il s’agit de secrets culinaires, Becks (Rebecca) Luca et Kahla Smith sont heureux de dire au monde que leurs beignets qui lèchent les lèvres sont tous de bons aliments entiers à l’ancienne.

“Pas de conservateurs, pas de poudres et pas d’additifs juste de la levure, de la farine, des œufs et du sucre”, dit Beck. «Ils sont fabriqués le jour de la livraison et rien n’est retenu. Nous faisons même nos propres garnitures – confitures, caillés et crèmes. »

De plus, si vous ramassez une sélection mixte un dimanche du marché des fermiers d’Auckland à Clevedon, il est assez facile de voir pourquoi Deputy Donuts a attiré un public fort – il faut de la volonté pour résister au témoin, un beignet de levure rempli de lait caillé de citron et de mousse de mascarpone roulé dans du sucre vanillé et garni de meringue ou de la Parole, garni de pomme épicée et de crème fraîche garnie de beurre brun et d’amandes grillées.

Tout jury condamnerait sûrement un anneau de beignet – se vantant de glaçage au beurre d’arachide, de noix salées et de morceaux de chocolat au beurre d’arachide Whittakers – pour être tout simplement trop alléchant!

Délicieux, bien qu’ils puissent être, le voyage pour perfectionner cette gamme – et continuer à y ajouter – est autant une question d’huile de coude que de lécher la cuillère de dégustation.

Les deux belles-sœurs vivent près l’une de l’autre et sont toutes les deux des mères au foyer. Tout en essayant de poursuivre leur carrière d’origine – Khala est maquilleuse et Becks designer graphique et décoratrice d’intérieur – l’idée de travailler ensemble sur une idée d’entreprise «semblait tout simplement logique», dit Becks.

«Parce que nous aimons tous les deux cuisiner, nous avons commencé à penser à quelque chose que nous pourrions faire qui serait un peu différent et qui correspondrait à nos critères de succulents mais sains aussi. Nous avons abordé l’idée des beignets avec tout le thème “sont-ils le thème légal / illégal?” Et c’est parti de là. “

Concevoir une recette de base sans utiliser de mélanges commerciaux ou de tout type de conservateur a été la première étape, ajoute Kahla.

«Il y a eu pas mal d’expériences d’essais et d’erreurs pour trouver les trois premières variétés qui nous semblaient justes. Ensuite, nous avons dû passer par la voie de la certification avec Auckland Council pour assurer [in Beck’s home] respecté les normes de santé et de sécurité et obtenu la note A. Après cela, tout était parti. »

Après avoir commencé leur voyage en juillet de l’année dernière, les «députés Smith et Luca» ont maintenant peaufiné leur modèle de cuisson et leur marché.

“Nous cuisinons le vendredi, le samedi et le dimanche et reporter les beignets d’un jour sur le suivant est un” non-non “”, dit Beck. “Nous faisons les garnitures séparément et pour le moment, nous sommes à l’aise pour répondre aux commandes des entreprises (thés du matin et de l’après-midi) [markets] en été et répondre aux commandes privées pour les fêtes et les fonctions sociales.

«Nous cuisinerons pour des événements spéciaux les autres jours, mais nous aurons besoin d’une commande minimum de 20 beignets; nous ne cherchons pas à faire des cafés ou des restaurants – pour le moment du moins. “

Bien sûr, comme toute personne travaillant étroitement avec un produit alimentaire particulier, ces reines beignets confessent qu’il y a des jours où elles ne veulent pas regarder un autre beignet: “mais nos maris et nos enfants souffrent rarement de cette affliction”, conviennent-ils.

Et leurs habitués ne souffrent certainement pas non plus! Ces cuisiniers respectueux des lois vendent environ 300 beignets chaque week-end au marché et en font maintenant plus de sept variétés.

“Les gens commencent certainement à nous découvrir et la meilleure chose est d’entendre des éloges tels que” tellement délicieux “” absolument délicieux “et” je dois en avoir un autre! Je suppose que nous dirions que les affaires sont douces! »

Par Helen Perry