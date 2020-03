Des bottes pour transformer 86 000 bouteilles en plastique par an en collants de marque propre

Boots a déclaré qu’il fallait environ quatre bouteilles en plastique pour fabriquer une paire de leurs collants respectueux de l’environnement, et aucun nylon utilisé pendant le processus.

Boots est devenu le premier grand détaillant à proposer des collants fabriqués à partir de 86 000 bouteilles en plastique recyclé dans la rue principale.

Disponible à l’achat en ligne dès maintenant et dans certains magasins à partir du 16 mars, la nouvelle gamme de collants noirs opaques est constituée de bouteilles en plastique qui ont été déchiquetées en microparticules avant d’être fondues et filées en fil.

La nouvelle gamme marque la dernière initiative de Boots pour devenir plus respectueuse de l’environnement.

Au cours de la dernière année, le détaillant de produits de santé et de beauté est passé des sacs en plastique aux sacs en papier, a introduit des stations d’eau rechargeables dans certains magasins et stocke maintenant plus de 150 produits durables.

Les collants respectueux de l’environnement seront disponibles en quatre tailles différentes (S, M, L, XL) en 80 deniers et sont au prix de 8,50 £.

