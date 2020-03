Des courriels frauduleux demandent des dons de bitcoins usurpant l’identité de l’OMS

Faits saillants:

Les courriels frauduleux cherchent à voler des bitcoins, des informations d’identité et des coordonnées bancaires.

Ils recommandent d’être attentifs aux e-mails, sites Web et applications liés au coronavirus.

Les temps sont durs au milieu de la pandémie de coronavirus Covid-19 qui affecte la planète, tandis que les cyber-escrocs ne se reposent pas.

Selon des informations, des spams circulent pour demander des dons en bitcoins pour lutter contre le coronavirus au nom de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Chester Wisniewski, consultant en sécurité informatique au Sophos Lab, a partagé une capture d’écran d’un e-mail avec un contenu frauduleux et potentiellement dangereux qui utilise la crise sanitaire qui affecte le monde depuis quelques mois.

Les escrocs usurpant l’identité du @WHO COVID-19 Solidarity Response Fund évoluent. Les premiers échantillons ont été vus le 16 mars et ont mis un peu plus de broche et de vernis lors de la course du 18 mars. Veuillez faire un don au fonds réel ici: https://t.co/MfggnADyKF pic.twitter.com/FVwbbSmN4e

– Chester Wisniewski (@chetwisniewski) 19 mars 2020

Wisniewski explique que l’e-mail parle d’un faux fonds économique soutenu par des gouvernements et des institutions spécialisées, qui vise à lever 675 millions de dollars pour aider les pays les plus nécessiteux à répondre à la crise des coronavirus en avril.

Parmi les activités qu’ils prétendent vouloir financer figurent la distribution de fournitures médicales aux agents de santé, l’acquisition de matériel de laboratoire, la diffusion scientifique et préventive et la mise au point d’un vaccin contre la maladie.

Dans une interview avec GlobalNews.ca, Wisniewski a assuré que ils cherchent non seulement à voler des bitcoins, mais aussi les données d’identité des victimesParce que l’un des e-mails contient un lien qui redirige vers un site Web avec un formulaire de connexion qui demande des données pour donner accès à la fausse page de l’OMS.

Il garantit également que d’autres e-mails incluent un document joint qui semble être des informations officielles du gouvernement, mais cache en fait un virus qui peut infecter l’ordinateur avec des logiciels malveillants qui chercheront à obtenir des informations personnelles, bancaires, de mot de passe et d’autres informations sensibles.

Le spécialiste recommande d’être attentif aux e-mails contenant des erreurs grammaticales ou de frappe, et conseille de vérifier l’intégrité des pages Web et des liens, en plus de maintenir les ordinateurs et le logiciel antivirus à jour, et de modifier tous les mots de passe si un danger est constaté.

Le chercheur a également appelé à des dons à des sites légitimes, tels que le Covid Response Fund19, bien que les dons à la CTB ne puissent pas être effectués sur ce site.

Cependant, de nombreuses initiatives ont vu le jour au sein de l’écosystème des crypto-monnaies pour soutenir la lutte contre cette maladie. Parmi eux, le projet [email protected], Géré par l’Université de Stanford, qui met la puissance du traitement informatique au service de la recherche et de la lutte contre les maladies, afin que les mineurs de crypto-monnaie disposant d’un équipement GPU ou CPU puissent collaborer avec cette initiative.

De même, la plateforme de financement participatif, Gitcoin a annoncé que sa prochaine ronde de financement à Ethereum comprendra un espace pour des projets dans le domaine de la santé, une catégorie créée entre autres pour promouvoir la recherche et la lutte contre le coronavirus et qui débutera le 23 mars.

Pour le reste, il ne reste plus qu’à être attentif aux e-mails, aux pages Web et aux applications frauduleuses, telles que celles qui ont récemment émergé pour voler des bitcoins grâce à des méthodes telles que les ransomwares.