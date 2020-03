Des étagères vides à la suite d’un coronavirus ne dureront pas longtemps: BRC

// Les détaillants sont “confiants” la disponibilité limitée de produits à longue durée de vie et le désinfectant pour les mains seront de courte durée

Les détaillants ont déclaré qu’ils étaient «confiants» que la disponibilité limitée de produits à longue durée de vie et que le désinfectant pour les mains à la suite de l’épidémie de coronavirus serait de courte durée.

Cela vient du fait que les consommateurs ont signalé une hausse de la demande qui a laissé certaines étagères stériles.

Les magasins ont signalé une augmentation des ventes de produits de nettoyage et d’articles essentiels dans les armoires de magasin, car les craintes liées au virus ont poussé certains à acheter de la panique.

Les supermarchés ont également signalé une augmentation des livraisons en ligne, un nombre croissant de personnes présentant des symptômes d’infection choisissant de s’auto-isoler, tandis que certaines entreprises ont conseillé au personnel de travailler à domicile.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, avait auparavant rassuré le public sur le fait que «l’approvisionnement alimentaire n’aurait pas de problème».

Il est venu comme un patient plus âgé, qui serait une femme dans les 70 ans, est devenu la première personne au Royaume-Uni à mourir après avoir reçu un diagnostic de coronavirus.

Le PDG de BRC, Helen Dickinson, a déclaré qu’ils «travaillaient de manière constructive avec les représentants du gouvernement pour garantir que les supermarchés restent approvisionnés et que les chaînes d’approvisionnement continuent de fonctionner normalement dans un avenir prévisible».

«Bien que le coronavirus ait augmenté la demande de certains produits à court terme, nous sommes convaincus que toute interruption restera limitée et que les consommateurs pourront continuer à choisir parmi une large sélection d’aliments et d’autres produits dans les magasins à travers le pays», dit-elle.

Le directeur alimentaire de BRC, Andrew Opie, a déclaré que les détaillants «prenaient les mesures nécessaires pour répondre à l’augmentation de la demande» pour certains produits d’hygiène et de longue durée de vie.

«Nos membres travaillent aussi dur que possible pour s’assurer que tous les consommateurs ont accès aux produits dont ils ont besoin», a-t-il déclaré.

«Même là où il y a des défis, les détaillants connaissent bien les mesures efficaces pour assurer le bon fonctionnement des sites de vente au détail et nous travaillons avec les fournisseurs pour que cela continue.»

Opie a ajouté que les détaillants ont signalé «une augmentation des livraisons en ligne» et prennent par conséquent «toutes les mesures nécessaires pour répondre à cette augmentation de la demande afin que tous les consommateurs continuent d’avoir accès aux produits dont ils ont besoin».

Les détaillants de produits de santé et de beauté Superdrug and Boots ont tous deux signalé que des clients réclament des santisers à main, ce qui incite à deux par personne.

Pendant ce temps, un porte-parole de Waitrose a déclaré: «Nous constatons une demande accrue pour certains produits tels que les produits de nettoyage et les désinfectants pour les mains.

“Nous travaillons en étroite collaboration avec nos fournisseurs pour nous assurer que nous avons des stocks disponibles.”

Hancock a cherché à rassurer le public lors d’une apparition à l’heure des questions à la BBC jeudi lorsqu’il a déclaré que le gouvernement avait “des fournitures des éléments clés qui sont nécessaires” et a exhorté les gens à ne pas paniquer.

Les groupes commerciaux ont déclaré qu’ils commençaient lentement à voir l’impact du coronavirus sur les entreprises en dehors du secteur de la vente au détail.

“Nous entendons un nombre croissant d’entreprises qui doivent gérer les effets d’entraînement du coronavirus, des restrictions d’expédition et de voyage à l’augmentation des frais de transport et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement”, a déclaré le directeur général de la Chambre de commerce britannique Adam Marshall à PA.

«Les entreprises de toutes tailles doivent se tenir au courant des recommandations officielles, tenir compte des impacts potentiels sur leurs opérations quotidiennes et agir si possible pour atténuer les risques.

«Grâce à notre réseau mondial de chambres et à nos communautés d’affaires à travers le Royaume-Uni, nous sommes bien placés pour surveiller son impact évolutif et nous nous efforçons de nous assurer que les entreprises sont au courant des derniers conseils des gouvernements.

