Des experts australiens prédisent une perte de 2,4 milliards de dollars du PIB mondial

Alors que les cas de coronavirus continuent d’augmenter dans le monde, un groupe d’experts australiens prévoit que l’impact économique de la maladie dans le meilleur des cas pourrait totaliser 2,4 billions de dollars de produit intérieur brut mondial perdu.

L’épidémie de coronavirus qui a pris naissance à Wuhan, en Chine, a tué près de 3 300 personnes et infecté plus de 95 000. Le virus, qui cause une maladie connue sous le nom de COVID-19, s’est propagé dans au moins 81 pays.

Plus de 150 cas ont été signalés aux États-Unis, dont 11 décès dans deux États. L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que l’épidémie était une urgence internationale de santé publique et a averti que la fenêtre d’opportunité pour la contenir se rétrécit.

Mardi, l’OMS a noté que le taux de mortalité mondial pour le nouveau coronavirus basé sur les derniers chiffres était de 3,4% – plus élevé que les chiffres précédents d’environ 2%. Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que le nouveau coronavirus était “un virus unique avec des caractéristiques uniques”.

Bien que beaucoup de choses soient encore inconnues sur le virus, le groupe d’experts australiens a émis un avertissement sur l’impact que le virus pourrait avoir sur la vie des gens s’il n’était pas contrôlé.

Des chercheurs australiens estiment l’impact économique du virus

Des soldats sud-coréens en tenue de protection assainissent mercredi une rue commerçante de Séoul, en Corée du Sud.

Une nouvelle modélisation de l’Australian National University examine sept scénarios de la façon dont l’épidémie de COVID-19 pourrait affecter la richesse mondiale, allant de faible gravité à forte gravité.

Quatre des sept scénarios du document examinent l’impact de la propagation du COVID-19 en dehors de la Chine, allant d’une gravité faible à élevée. Un septième scénario examine un impact mondial dans lequel une légère pandémie se produit chaque année indéfiniment.

Mais même dans le modèle de faible gravité – ou le meilleur scénario des sept, dont le document a reconnu qu’il n’était pas définitif – les chercheurs de l’ANU estiment une perte de PIB mondial de 2,4 billions de dollars, avec un nombre de morts estimé à 15 millions. Ils ont modélisé leurs estimations sur la pandémie de grippe à Hong Kong, une épidémie en 1968-1969 qui aurait tué environ 1 million de personnes.

Dans le modèle de gravité élevée – calqué sur la pandémie de grippe espagnole, qui a tué environ 17 millions à 50 millions dans le monde de 1918 à 1920 – la perte du PIB mondial pourrait atteindre 9 000 milliards de dollars. Dans ce modèle, le nombre de morts devrait dépasser 68 millions.

“Nos scénarios montrent que même une épidémie contenue pourrait avoir un impact significatif sur l’économie mondiale à court terme”, a déclaré Warwick McKibbin, professeur d’économie à l’ANU qui était l’un des auteurs du document.

“Même dans le meilleur des cas d’un impact de faible gravité, les retombées économiques vont être énormes et les pays doivent travailler ensemble pour limiter autant que possible les dommages potentiels”, a-t-il ajouté.

La recherche vise à aider les décideurs à répondre à l’impact économique de COVID-19 alors que la maladie continue de se propager.

“Il faut investir beaucoup plus dans la santé publique et le développement, en particulier dans les pays les plus pauvres”, a déclaré McKibbin. “Il est trop tard pour tenter de fermer les frontières une fois que la maladie s’est installée dans de nombreux autres pays et qu’une pandémie mondiale a commencé.”

Le bilan des morts continue d’évoluer

Des médecins dans un hôpital de Chennai, en Inde, le 29 janvier dans un service spécialisé dans l’accueil de personnes susceptibles d’avoir été infectées par le nouveau coronavirus.

Le risque d’un patient de mourir du COVID-19 varie en fonction de plusieurs facteurs, notamment le lieu où il est traité, son âge et toute condition de santé préexistante.

Une étude menée le mois dernier par le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies a montré que le virus affectait le plus gravement les personnes âgées souffrant de problèmes de santé préexistants. Les données suggèrent que les chances d’une personne de mourir de la maladie augmentent avec l’âge.

En particulier, la recherche a montré que les patients âgés de 10 à 19 ans avaient les mêmes chances de mourir du COVID-19 que les patients dans la vingtaine et la trentaine, mais la maladie semblait beaucoup plus fatale chez les personnes de 50 ans et plus.

Environ 80% des cas de COVID-19 sont bénins, selon la recherche, et les experts pensent que de nombreux cas bénins n’ont pas été signalés parce que certaines personnes ne vont pas chez le médecin ou à l’hôpital pour un traitement.

