Des femmes latino-américaines se préparent à descendre les rues sur 8M

Lundi, des femmes de toute la région prévoient de rester à la maison et de ne pas fréquenter leur emploi ou leur lieu d’études pour illustrer ce que serait la vie publique sans elles.

Au Chili, les organisateurs de la marche ont demandé aux hommes de s’abstenir de participer. L’appel et l’intensité de la journée seront probablement renforcés par la toile de fond des plus grandes manifestations en 30 ans, qui ont éclaté en octobre et qui, à son apogée, ont mobilisé plus d’un million de personnes.

Une des priorités des manifestants cette année sera de demander justice pour les femmes blessées lors des manifestations. Selon l’Institut chilien des droits de l’homme, 439 femmes ont été blessées et six plaintes ont été déposées contre la police pour agression sexuelle.

LasTesis transformera «Un violeur sur votre chemin» en une pièce complète

Cette semaine, les législateurs chiliens ont adopté un projet de loi visant à donner aux femmes une représentation égale dans une éventuelle assemblée constituante et le président de centre-droit du Chili, Sebastián Piñera, a signé une loi qui renforce les sanctions pour fémicide.

Le président a attisé la controverse en disant, tout en promulguant la loi, que “parfois, ce n’est pas seulement la volonté des hommes de maltraiter, mais aussi la position des femmes qui sont maltraitées”.

