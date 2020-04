Des hommes d’affaires de Nuevo León demandent à López Obrador de protéger l’emploi

Parmi les participants à la réunion, qui a commencé vers 14 heures, figuraient Juan Ignacio Garza Herrera, président du conseil d’administration et PDG de Xignux; Eduardo Garza Junco, PDG de Frisa; Rogelio Zambrano, PDG de Cemex, et Adrián Sada, PDG de Vitro.

Parmi les mesures qu’ils ont proposées, il y a une position budgétaire “plus expansive” et la prise de mesures “qui rendent crédible que le pays aura un bilan d’endettement durable une fois la crise terminée”.

“Si des milliers de micro, petites et moyennes entreprises tombent en panne, un grand nombre de leurs travailleurs pourraient tomber dans la pauvreté en quelques mois, il devient donc nécessaire de soutenir la liquidité de ces entreprises et d’éviter ainsi d’affecter les chaînes de production et d’approvisionnement. Il ne s’agit pas de secourir des entreprises mais d’empêcher qu’une crise de liquidité ne se transforme en crise d’insolvabilité. Face à cette crise, il est nécessaire que les moyens de la banque de développement NAFIN augmentent en montant et assouplissent leur manière de travailler “, souligne le document.

En outre, les chefs d’entreprise, qui ont souligné qu’ils “ne sont pas des adversaires” du gouvernement, ont noté que les interventions du gouvernement devraient également se concentrer sur la réduction de l’incertitude et le renforcement de la confiance “, car cela contribue à diminuer l’intensité et la durée de la crise”.

Les hommes d’affaires ont indiqué qu’ils avaient engagé des ressources matérielles dans trois initiatives bénéficiant directement à la communauté de Nuevo León: l’achat de fournitures médicales stratégiques, les transferts aux chômeurs et la fabrication de ventilateurs à bas prix.

Le président de l’Association des banques du Mexique, Luis Niño de Rivera, et le PDG de Banco Azteca, Alejandro Valenzuela ont également assisté au Palais national. Cependant, le président mexicain n’a rencontré que les hommes d’affaires de Nuevo León, car Luis Niño de Rivera a rapidement quitté le bâtiment du centre historique.

(Avec des informations de Notimex)

