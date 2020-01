Des infrastructures routières bonnes pour les affaires

7 milliards de dollars de projets ont été annoncés aujourd’hui dans le cadre du programme de mise à niveau du gouvernement néo-zélandais de 12 milliards de dollars. Wikipédia photo

BusinessNZ a salué le paquet d’infrastructure annoncé aujourd’hui.

Le chef de la direction, Kirk Hope, a déclaré que les dépenses supplémentaires pour les infrastructures routières seraient positives pour les entreprises.

«La majeure partie des dépenses à Auckland est appropriée, compte tenu de sa capacité à réduire la congestion et à augmenter la productivité grâce à des temps de trajet réduits.

«D’autres dépenses sur des itinéraires clés autour de Whangarei, Tauranga, Wellington et Christchurch permettront aux exportateurs et autres entreprises de transporter leurs produits de manière efficace.»

Hope a déclaré que l’argent pour les services ferroviaires de banlieue à Auckland et à Wellington contribuera également à accroître l’efficacité et la productivité.

«Nous aimerions que cet investissement soit appliqué bientôt, sinon nous risquons de perdre une partie de notre main-d’œuvre dans la construction au profit de l’Australie, où un important ensemble d’infrastructures de transport a également été annoncé.

«Pour les besoins de main-d’œuvre, il sera important que tous les projets soient fortement alignés sur les politiques d’immigration et de formation.»

Le ministre de l’Infrastructure et du Développement économique régional, Shane Jones, a déclaré que les annonces d’investissements en capital d’aujourd’hui montrent que le gouvernement de coalition est le gouvernement de l’infrastructure.

Des projets de 7 milliards de dollars ont été annoncés dans le cadre du programme de mise à niveau du gouvernement néo-zélandais de 12 milliards de dollars, qui verra les dépenses en capital à leur plus haut niveau depuis plus de 20 ans, a déclaré Jones. D’autres investissements importants dans la Nouvelle-Zélande régionale seront annoncés dans les prochaines semaines.

«Tout le monde sait que la Nouvelle-Zélande a un grave déficit en infrastructures, en particulier dans les régions, mais ce gouvernement a jeté les bases qui permettent de combler ce déficit», a déclaré Jones.

«La suppression des barrages routiers communs qui entravent la réalisation des grands projets a été l’un des principaux moteurs de la création de la Commission des infrastructures – Te Waihanga.»

Depuis sa création à la fin de l’année dernière, la Commission a déjà publié un pipeline de grands travaux d’immobilisation, fourni des conseils sur la réalisation du projet et commencé à travailler sur une stratégie d’infrastructure de 30 ans.

Plus de 2,8 milliards de dollars ont été consacrés aux routes et aux voies ferrées régionales, dont 817 millions de dollars pour la route Otaki à North of Levin, 692 millions de dollars pour SH1 Whangarei à Port Marsden et 34 millions de dollars pour l’amélioration des intersections rurales à Canterbury, tandis que les écoles et les établissements de santé régionaux ont également reçu un coup de pouce.

«Les acteurs du secteur des infrastructures savent qu’ils ont désormais un gouvernement qui leur permet de faire plus facilement ce qu’ils font le mieux – la construction des écoles, des hôpitaux, des routes, des voies ferrées et d’autres réseaux sur lesquels nous comptons comme colonne vertébrale de l’économie et de nos jours pour la vie de jour, a déclaré Jones.

«C’est pourquoi les Néo-Zélandais peuvent être sûrs que nous tiendrons les annonces d’aujourd’hui, mais plus largement sur les quelque 50 milliards de dollars de dépenses en capital prévues pour les cinq prochaines années. C’est une excellente nouvelle pour l’emploi et la croissance. »

Aujourd’hui, l’accent a également été mis sur les infrastructures régionales, avec un certain nombre de grands projets de transport provinciaux soutenus.

Louis Houlbrooke, de l’Union des contribuables néo-zélandais, avait plusieurs questions à poser au ministre des Finances, Grant Robertson.

«Grant Robertson vient de dépenser près de 7 000 $ par ménage kiwi en une seule annonce», a déclaré Houlbrooke.

«Cependant, nous devons dire que la qualité des dépenses est meilleure que ce que nous craignions. La majeure partie du financement des transports a été allouée à des projets routiers très demandés.

«Et même les dépenses ferroviaires ciblent les zones urbaines où la densité de population signifie que l’investissement est plus justifié. C’est beaucoup plus sensé que la réanimation de lignes régionales fermées sur lesquelles de l’argent a déjà été gaspillé. »

“Mais ne nous leurrons pas, c’est un déjeuner gratuit. Le gouvernement doit se concentrer davantage sur la réduction des dépenses inutiles pour payer les infrastructures, plutôt que de compter uniquement sur l’emprunt. »

Houlbrooke a déclaré qu’il était préoccupant que certains des projets n’aient pas de date fixe.

«Les gouvernements font souvent de vagues annonces dans l’intention de faire de nouvelles annonces avec plus de détails à une date ultérieure. Dans un souci de stabilité économique, il vaut mieux avoir des informations transparentes dès le départ. “

Le chef de l’opposition, Simon Bridges, était cinglant. “Après avoir échoué à tenir ses promesses en matière d’infrastructure, le gouvernement a fait preuve de sens et a relancé le plan du gouvernement national précédent qui avait été mis sur la glace en 2018, mais National ira encore plus loin s’il est élu cette année”, a déclaré Bridges.

«Après deux ans et demi, le gouvernement de Jacinda Ardern a réalisé qu’il n’avait aucune idée d’infrastructure à lui seul, il a donc copié les plans que j’avais mis en place lorsque j’étais ministre des Transports.

«C’est vraiment flatteur, vraiment. C’est juste une honte qu’un mandat entier de gouvernement ait été gaspillé en déchirant ces plans et en les remettant en place. “

Bridges a déclaré que les dommages avaient déjà été causés.

«La pause de deux ans sur le démarrage de ces routes a vu notre main-d’œuvre de la construction partir à l’étranger à la recherche de travail. Nous aurons du mal à les récupérer maintenant. Il s’agit d’une tragique opportunité gaspillée », a déclaré Bridges.

«Le gouvernement panique clairement. Le pipeline d’infrastructure de la Nouvelle-Zélande a rouillé sous sa surveillance alors qu’il se concentrait sur KiwiBuild et le train léger, qui ont tous deux échoué de façon spectaculaire.

«Le problème est maintenant que le parti travailliste est de première classe pour les annonces, mais de troisième ordre pour les respecter. Nous ne verrons pas de pique dans le sol de si tôt.

“Ils ne croient clairement pas en ces projets. Les travaillistes et les Verts se sont rassemblés contre nombre d’entre eux lorsqu’ils étaient dans l’opposition. Le manque de détails sur les prétendues «améliorations» est également préoccupant. Ayant promis une campagne basée sur des faits, c’est vraiment dommage.

«National construira l’infrastructure dont la Nouvelle-Zélande a besoin et donnera aux automobilistes quelque chose en échange des 1,7 milliard de dollars supplémentaires que ce gouvernement leur a soutirés grâce à des hausses de la taxe sur les carburants et à une TPS supplémentaire.

«National publiera un plan d’infrastructure complet plus tard cette année, exposant notre vision pour faire avancer ce pays.

“Contrairement au Parti travailliste, National est le parti de l’infrastructure et nous allons livrer.”