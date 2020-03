Des manifestants de la rébellion d’extinction ciblent le siège social de Boohoo

XR vise à mettre en évidence l’utilisation continue par Boohoo de matériaux non durables et non éthiques.

// Les membres d’Extinction Rebellion ont manifesté lundi devant le siège social de Boohoo à Manchester

// Extinction Rebellion met en évidence le manque de politique de Boohoo sur l’origine de leurs matériaux et son application reGain.

Des membres d’Extinction Rebellion ont organisé une manifestation devant le siège social de Boohoo à Manchester lundi pour “souligner leur utilisation continue de matériaux non durables et non éthiques”.

La manifestation a délibérément coïncidé avec un événement de lancement de la Semaine du festival de la ville numérique qui a eu lieu au siège de Boohoo.

Les membres de l’organisation militante étaient vêtus de blanc avec des larmes peintes sur le visage, tenant des banderoles et des pancartes demandant à Boohoo de «s’il te plait ne me fais pas pleurer», ainsi qu’une lettre adressée au détaillant.

Extinction Rebellion a déclaré dans un communiqué que «Boohoo et les marques associées ont pris des mesures louables pour paraître plus respectueuses de l’environnement, cependant, ce n’est rien de plus que du greenwashing».

Elle a ajouté que la gamme recyclée du détaillant est fabriquée à partir de tissus à base de polyester, qui n’est pas biodégradable.

«Nous pensons qu’il est important de réaliser que l’un des moyens les plus efficaces pour être durable est de réduire le nombre d’achats de vêtements qui sont effectués et d’encourager les clients à conserver leurs vêtements plus longtemps», lit-on dans la lettre d’Extinction Rebellion.

«Les incitations utilisées sur l’appli reGain, pour envoyer des vêtements indésirables à des fins de« recyclage »afin d’obtenir des bons de réduction, pour acheter encore plus de vêtements, contredisent l’objectif du recyclage. Au lieu de réduire les déchets, vous augmentez les déchets envoyés vers d’autres pays.

Le directeur du développement durable de Boohoo, Tom Kershaw, a déclaré à Business Live: «Nous faisons beaucoup avec nos fournisseurs, nous faisons beaucoup avec nos partenaires, nous avons établi des partenariats avec de nombreux autres détaillants et essayer de faire partie de la réponse que d’être vraiment considéré comme le joueur négatif dans cette industrie.

“Mais nous sommes également très conscients qu’il y a beaucoup plus de ce que nous pouvons faire.”

