Des membres de McLaren isolés en Australie testent négatifs pour le coronavirus

La bonne nouvelle pour McLaren continue, qui après avoir été contraint de se retirer d’un Grand Prix d’Australie finalement annulé par la crise des coronavirus, sort progressivement de la situation inquiétante dans laquelle il était impliqué.

Le membre de l’équipe qui s’est révélé positif le jeudi 2 mars a déjà surmonté les symptômes de la maladie et les 15 autres membres mis en quarantaine ont déjà les résultats de leurs analyses respectives, qui sont devenues négatives. Tous ceux peut retourner en Angleterre à l’expiration de la période de quarantaine exigé par les autorités australiennes la semaine prochaine.

Sortie de McLaren Racing

McLaren est heureux de confirmer que les sept membres de son équipe de course qui ont été dépistés pour le coronavirus pendant leur mise en quarantaine à Melbourne ont retourné des résultats négatifs. Tout le monde va bien et le seul membre de l’équipe qui s’est révélé positif au départ est également exempt de symptômes. En tout, 16 membres de l’équipe ont été mis en quarantaine, 14 en raison d’un contact étroit avec le membre de l’équipe qui s’est révélé positif et un autre membre qui a développé des symptômes au cours du week-end. »

“Par mesure de précaution, ces membres de l’équipe ils resteront isolés pendant encore une semaine pour respecter le délai de 14 jours demandé par les autorités médicales australiennes. L’équipe continue d’être soutenue par trois membres de la haute direction qui sont restés avec eux. »

“Au nom de l’équipe et de tout le personnel McLaren à Melbourne, l’équipe merci à tous les bons voeux, offres de support et de soins, qui contribuent grandement au maintien du moral de l’équipe. “