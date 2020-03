Des mesures de choc doivent être prises pour éviter une crise économique due au coronavirus

L’économiste en chef de l’OCDE, Laurence Boone, a déclaré cette semaine que des mesures de choc similaires à celles prises par les banques centrales face à la récession il y a une dizaine d’années devraient être prises, mais “de nature budgétaire” dans le but d’éviter une crise économique due à l’épidémie de coronavirus.

Laurence Boone a expliqué dans une interview à la radio “France Inter” que “nous avons besoin du même big bang, mais du point de vue budgétaire” et a ajouté que “ce ne sont pas les banques centrales qui vont nous sauver mais les budgets des États peuvent le faire ».

Compte tenu de cette urgence, il a indiqué que le problème que cette action budgétaire augmentera le déficit public doit être laissé de côté.

Laurence Boone a souligné que “ce qui est nécessaire, c’est d’empêcher les entreprises de baisser les yeux” et pour elles, il est nécessaire de recourir à une série de mécanismes tels que la suspension du paiement des contributions et des impôts pour ceux qui sont en difficulté, et que les entités financières ne les forcez pas à payer vos lettres.

La porte-parole de l’OCDE a déclaré qu’il n’était pas question de lancer un plan de relance pour le moment.

Interrogée sur le risque que ces mesures budgétaires aggravent le trou dans les comptes publics, elle a répondu que «la question de savoir jusqu’où le déficit va augmenter ne devrait pas être posée. Il suffit de le faire pour qu’une crise économique ne s’ajoute pas à une crise sanitaire. »

Laurence Boone a souligné qu’au sein de l’Union européenne et de l’Eurogroupe “il est absolument essentiel qu’il y ait une coordination, que tout le monde fasse de même et que le déficit s’exécute”.

Pour conclure, l’économiste en chef de l’agence a rappelé que dans ses perspectives intérimaires publiées au début du mois, l’OCDE a proposé trois scénarios, et avec lesquels elle suppose que l’épidémie se propage largement en dehors de la Chine et des mesures de confinement doivent être appliquées comme celles qui y ont été prises, l’Europe tomberait en récession cette année.

