Des milliardaires technologiques, dont Tim Cook, Elon Musk et Mark Zuckerberg, ont promis 18 millions de masques pour lutter contre COVID-19

Ce week-end a vu une vague de PDG de la Silicon Valley promettant que leurs entreprises donneraient des masques aux travailleurs de la santé.

Mars

23, 2020

Cette histoire est apparue à l’origine sur Business Insider

Les milliardaires de la technologie se bousculent pour donner des masques de protection.

Au cours du week-end, une vague de PDG technologiques, dont Tim Cook d’Apple, Mark Zuckerberg de Facebook et Elon Musk de Tesla, ont promis de fournir des millions de masques aux travailleurs de la santé travaillant en première ligne pour lutter contre le coronavirus.

L’achat de panique signifie que les masques sont rares, même pour le personnel hospitalier, à tel point que le Center for Disease Control and Prevention (CDC) a déclaré la semaine dernière qu’en dernier recours, les travailleurs de la santé devraient utiliser un bandana ou un foulard.

L’Organisation mondiale de la santé met en garde que les membres du public n’ont pas besoin de porter de masques à moins qu’ils s’occupent de quelqu’un qui a contracté COVID-19, et avertit qu’ils ne sont efficaces que s’ils sont mis et retirés correctement.

Voici les milliardaires technologiques qui ont promis de donner des masques:

Apple – minimum 2 millions de masques

PDG d’Apple, Tim Cook.

Crédit d’image:

/ Photo prise le 26 novembre 2018 / . / Edgar Su

Le PDG d’Apple, TI Cook, a annoncé samedi qu’Apple ferait don de «millions» de masques aux agents de santé aux États-Unis et en Europe.

Nos équipes chez Apple ont travaillé pour aider à trouver des fournitures pour les prestataires de soins de santé qui luttent contre le COVID-19. Nous donnons des millions de masques à des professionnels de la santé aux États-Unis et en Europe. À chacun des héros de première ligne, nous vous remercions.

– Tim Cook (@tim_cook) 21 mars 2020

Lors d’une réunion de presse samedi, le vice-président Mike Pence a déclaré qu’Apple donnerait deux millions de masques aux États-Unis.

On ne sait pas combien d’Apple prévoit de faire de plus aux professionnels de santé européens.

Facebook – 720 000 avec des “millions” de plus en route

Crédit d’image:

Drew Angerer / .

Dimanche, dans un article sur Facebook, Mark Zuckerberg a déclaré que Facebook ferait don de ce qu’il avait laissé des incendies de forêt en Californie pendant qu’il travaille à la recherche de “millions d’autres”.

Facebook n’était pas immédiatement disponible pour commenter lorsque Business Insider lui a demandé combien de millions de masques il souhaitait fournir.

Tesla et SpaceX – 250 000 masques et 1 000 ventilateurs

Photo AP / Susan Walsh

Crédit d’image:

Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX.

Dans un e-mail à CleanTechnica samedi, Elon Musk a déclaré que Tesla et SpaceX avaient 250 000 masques N95 prêts à être envoyés. “Visant à commencer à les distribuer aux hôpitaux demain soir”, a ajouté Musk dans l’e-mail.

Répondant à un utilisateur sur Twitter dimanche lui demandant d’envoyer de l’aide aux hôpitaux de Louisiane, Musk semblait à la fois promettre des masques N95 et les critiquer pour leur lourdeur.

“Nous essaierons d’obtenir et de livrer le plus grand nombre possible. Les masques N95 sont pénibles à porter [by the way]. Les masques moins onéreux sont mieux la plupart du temps “, a déclaré Musk.

Nous essaierons d’obtenir et de livrer le plus grand nombre possible. Les masques N95 sont difficiles à porter. Les masques moins onéreux sont meilleurs la plupart du temps.

– Elon Musk (@elonmusk) 23 mars 2020

Dimanche, un chercheur du Centre médical de l’Université de Washington (UWMC) a également reçu 50 000 masques d’Elon Musk, rapporte le Seattle Times.

Musk a également promis que Tesla et SpaceX consacreraient des ressources à la fabrication de ventilateurs pour les hôpitaux, bien que Musk ait simultanément montré son incrédulité quant à la pénurie de machines.

Musk a toutefois déclaré à CleanTechnica que les entreprises: “devraient avoir plus de 1000 ventilateurs d’ici la semaine prochaine”.

Salesforce – 5 millions de masques et kit de protection

Crédit d’image:

/ Photo prise le 26 novembre 2018 / . / Elijah Nouvelage

Le PDG de Salesforce, Marc Benioff, a tweeté dimanche que Salesforce avait déjà fait don de 9000 masques au centre médical de l’Université de Californie, et travaille à la distribution d’un total de 5 millions de masques cette semaine, ainsi que des équipements de protection supplémentaires.

Merci à notre Ohana d’avoir livré nos premiers 9000 masques à UCSF. Nous travaillons dur dans toutes nos ressources et relations pour livrer 5 millions de masques supplémentaires cette semaine, ainsi que des EPI critiques supplémentaires. Nous devons tous nous concentrer sur le transport de l’EPI dans nos hôpitaux locaux. ❤️ pic.twitter.com/y7mgL0KhrT

– Marc Benioff (@Benioff) 23 mars 2020

Jack Ma – 10,2 millions de masques

L’ancien PDG d’Alibaba, Jack Ma.

Crédit d’image:

/ Photo prise le 24 novembre 2018 / . / Charles Platiau

Regardant plus loin que la Silicon Valley, le milliardaire technologique chinois Jack Ma a jusqu’à présent promis des masques à 90 pays.

Jack Ma a rejoint Twitter plus tôt ce mois-ci pour faire sa première annonce que son organisation caritative donnerait un million de masques (aux côtés de 500 000 kits de test de coronavirus) aux États-Unis.

Depuis lors, il a annoncé qu’il expédiera 100 000 masques dans chaque pays africain (soit un total de 5,4 millions),

Samedi, j’ai annoncé que 1,8 million de masques seraient distribués entre l’Afghanistan, le Bangladesh, le Cambodge, le Laos, les Maldives, la Mongolie, le Myanmar, le Népal, le Pakistan et le Sri Lanka.

Il a ensuite déclaré que deux millions supplémentaires iraient à 24 pays d’Amérique latine.

Microsoft – 15 000 lunettes de protection et autres équipements

Crédit d’image:

Pier Marco Tacca / .

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a décrit les façons dont son entreprise s’associe avec des organisations médicales et de recherche pour fournir des outils logiciels dans la lutte contre le COVID-19.

Le président de l’entreprise, Brad Smith, a également expliqué comment la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise a été réquisitionnée pour fournir des équipements de protection aux travailleurs médicaux. Un premier lot de fournitures a été livré à Seattle, où la société a son siège social.

Alors que les entreprises se mobilisent, notre équipe de la chaîne d’approvisionnement mondiale s’efforce de sécuriser les fournitures indispensables pour les travailleurs de la santé. Le vendredi, les 5 premières palettes d’EPI sont arrivées, dont:

- 15 000 lunettes de protection

- Thermomètres infrarouges

- Casquettes médicales

- Combinaisons de protection pic.twitter.com/b3ShUUSfVI

– Brad Smith (@BradSmi) 22 mars 2020

.