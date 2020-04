Des milliers d’Américains protestent pour rouvrir l’économie

Trump a déclaré que les gouverneurs devaient avoir le dernier mot, mais il était en faveur d’une fin rapide des séquelles, et de nombreux manifestants ont montré des affiches en faveur du président et de la propagande de sa campagne.

Les législateurs républicains de plusieurs États ont soutenu les manifestants, dont certains ne portaient pas de masques faciaux ou ne pratiquaient pas de distanciation sociale, la clé selon les autorités sanitaires pour arrêter la propagation du virus.

Bien que les protestations contre la quarantaine aient retenu l’attention des médias et des réseaux sociaux, plus de 80% des Américains approuvent le confinement à domicile, selon un récent sondage de l’Université Quinnipiac.

Le sondage indique que près de 70% des républicains et 95% des démocrates soutiennent cette mesure.

Mais la manifestation de Harrisburg lundi met également en évidence l’exaspération de nombreux Américains enfermés chez eux.

Tom Ryan, un CPA avec une casquette de baseball Trump, s’est rendu de Pittsburgh à la capitale de la Pennsylvanie pour le rallye.

“On ne peut pas tout fermer car on a un problème de santé”, a-t-il expliqué à l’.. “Nous devons voir comment équilibrer les choses.”

Le Gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a déclaré que la capacité de test doit être augmentée et que la réouverture de l’économie dans l’État et dans d’autres parties du pays doit être soigneusement évaluée pour éviter un rebond des cas.

“Aucune manifestation n’est nécessaire pour convaincre quiconque dans ce pays que nous devons retourner travailler et démarrer l’économie et sortir de nos maisons. Personne”, a déclaré Cuomo lors d’une apparition. “La question est de savoir comment, quand, à quelle vitesse et que voulons-nous dire lorsque nous parlons de réouverture.”

Trump, qui a affronté plusieurs gouverneurs démocrates critiques avec leur réponse à la crise sanitaire, dit qu’il y a suffisamment de tests pour COVID-19, la maladie respiratoire causée par le nouveau coronavirus.

“Maintenant, ils crient” tests, tests, tests “, dans un jeu politique très dangereux. Les États, et non le gouvernement fédéral, devraient faire les tests, mais nous travaillerons avec les gouverneurs et nous le ferons”, a déclaré Trump sur Twitter.

