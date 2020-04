Des millions de personnes s’abonnent à Netflix pendant la pandémie de coronavirus – .

Alors que la pandémie de coronavirus se prolonge, l’une des options de divertissement de tout le monde, alors que nous sommes tous mis en quarantaine à la maison, est une session de frénésie Netflix.

En conséquence, les analystes s’attendent à une forte augmentation de la base d’abonnés du streamer lorsque Netflix publiera ses derniers revenus trimestriels la semaine prochaine.

Voici une évolution que tout le monde aurait dû voir venir d’un mile. La pandémie de coronavirus qui a entraîné des quarantaines généralisées et des commandes de séjour à domicile dans le monde signifie que plusieurs millions de nouvelles personnes ont depuis décidé qu’elles ne pouvaient pas vivre sans le service qui a donné au monde des propriétés de télévision aussi chaudes au cours du trimestre que Tiger King et la troisième saison d’Ozark.

C’est selon de nouvelles estimations d’analystes sur la base d’abonnés de Netflix au cours du même trimestre qui a vu le début de la crise COVID-19, qui a mis fin à la vie quotidienne aux États-Unis et dans la plupart des autres pays du monde. Cependant, l’une des activités de divertissement éprouvées que vous pouvez apprécier tout en restant à la maison est une frénésie Netflix – ce qui fait que les analystes s’attendent à une performance trimestrielle énorme lorsque le streamer fournira sa dernière mise à jour des revenus la semaine prochaine.

“Nous avons augmenté nos prévisions d’abonnés mondiaux Netflix de manière substantielle sur des abonnés bruts probablement plus élevés et un taux de désabonnement des abonnés réduit, stimulé par les commandes des consommateurs mondiaux” rester à la maison “autour de COVID-19”, a écrit Jeff Wlodarczak, analyste du Pivotal Research Group, dans un nouveau rapport. “Nous pensons que la situation malheureuse de COVID-19 cimente la domination mondiale de Netflix directement auprès des consommateurs, en partie à cause des dépenses supplémentaires en contenu qui sont rendues possibles par leur base d’abonnés massive et croissante.”

Source de l’image: Netflix

Pour un aperçu de la série Netflix la plus en vogue que les utilisateurs ont consommée au cours de la semaine dernière, qui reflète à la fois la nouvelle programmation et les titres ajoutés tout au long du trimestre, cliquez ici. Étant donné que le portefeuille de contenu de la société reste solide, le rapport de Wlodarczak comprend une estimation plus élevée des ajouts d’abonnés du streamer au cours du trimestre qui vient de s’achever – à 8,45 millions, contre 7,9 millions.

Cela explique également son augmentation de l’objectif de cours de l’action Netflix, qu’il a augmenté de 65 $ pour atteindre maintenant 490 $ par action. Un autre point qu’il aborde dans son rapport est son évaluation selon laquelle Disney + semble à ce stade plus complémentaire que compétitif avec Netflix. En fait, Disney + volera probablement plus de la télévision traditionnelle, au lieu de Netflix.

«Nous restons des taureaux sur l’histoire de Netflix, car Netflix offre aux consommateurs une expérience de divertissement unique de plus en plus convaincante sur pratiquement n’importe quel appareil sans publicité à un coût relativement faible», a écrit Wlodarczak. «La société semble fonctionner dans un cycle vertueux, car plus sa base d’abonnés augmente (et son revenu moyen par utilisateur augmente) plus elle peut dépenser pour du contenu original, ce qui augmente le marché cible potentiel pour son service (et réduit le nombre d’abonnés existants« churn) et améliore leur capacité à accepter les futures hausses de prix et augmente considérablement les barrières à l’entrée, stimulé par l’augmentation continue des matériaux dans la disponibilité / vitesse du haut débit dans le monde. “

Source de l’image: XanderSt / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

