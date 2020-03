Des mineurs inconnus contrôlent plus de 50% du traitement dans Bitcoin SV

Faits saillants:

Le plus grand pool identifié, ViaBTC, a extrait 25% des blocs la semaine dernière.

Dans Bitcoin, seulement 5,2% des blocs au cours des 7 derniers jours correspondent à des mineurs non identifiés.

La majeure partie de la puissance de traitement du réseau Bitcoin SV est contrôlée par des mineurs inconnus ou non identifiés. Cela se reflète dans les données de la blockchain Bitcoin SV disponible sur le site Coin Dance.

Selon les enregistrements du portail susmentionné, plus de 53% des blocs extraits au cours des dernières 24 heures dans ce réseau ont été résolus par des groupes non identifiés, tandis que parmi les pools reconnus, le principal du réseau est ViaBTC. Ce dernier groupe a résolu un peu plus de 25% des blocs au cours de la même période.

Le pourcentage de blocs minés par «d’autres pools», selon Coin Dance, augmente si nous passons en revue l’activité sur le réseau au cours de la dernière semaine. En l’espace de 7 jours, des mineurs non identifiés ont exploité jusqu’à 54,2% des blocs créés sur la blockchain Bitcoin SV. Au cours de cette période, la contribution de ViaBTC a été de 22,2%.

Plus de 54% des blocs extraits au cours des 7 derniers jours sont attribués à des mineurs non identifiés.

En examinant le graphique de hachage, nous voyons que la puissance de traitement combinée des mineurs Bitcoin SV est de près de 3 000 PH / s ou 3 EH / s. La dernière semaine enregistrée dans Coin Dance, 1 687 PH / s appartiennent à des groupes de mineurs inconnus.

Le hashrate Bitcoin SV est près de dépasser à nouveau 3 hexahashes par seconde.

Rappelons que Bitcoin SV est un projet créé par Craig S. Wright, un homme d’affaires australien qui se proclame Satoshi Nakamoto, créateur de Bitcoin. Bitcoin SV est un produit d’une fourche de la blockchain Bitcoin Cash, qui à son tour est issue de la chaîne Bitcoin originale.

Comparaison avec Bitcoin et Bitcoin Cash

Contrairement au comportement de Bitcoin SV, à la fois dans Bitcoin et Bitcoin Cash, le pourcentage de pools ou de groupes de minage non identifiés est considérablement plus faible que dans Bitcoin SV. Dans les deux cas, le pourcentage atteint un peu plus de 5%.

Dans Bitcoin Cash, cela se produit sur la base des journaux des dernières 24 heures. Mais si la plage est étendue à 7 jours, seulement 2,8% des blocs ont été extraits par des pools inconnus. Dans le cas de Bitcoin, quant à lui, le graphique à 7 jours montre 5,2%, tandis que pour les dernières 24 heures, le pourcentage est de 2,08%.

Dans le cas du Bitcoin, la dominance la plus élevée d’un pool minier n’atteint pas 20% et les mineurs inconnus représentent 5,2%.

L’une des préoccupations soulevées par la centralisation de la puissance de traitement dans les réseaux qui utilisent la preuve de travail (PoW ou Proof of Work) est la vulnérabilité aux attaques de 51%, ainsi que la possibilité d’annuler des transactions ou d’effectuer des fourchettes de manière arbitraire. . On ne sait pas si le domaine appartient à une seule organisation d’exploration de données Bitcoin SV ou s’il implique plusieurs groupes non identifiés.

La vérité est que, selon les enregistrements du même Coin Dance, ce n’est pas la première fois que la puissance de traitement du réseau est contrôlée principalement par des pools inconnus. Par exemple, au cours de la deuxième semaine de janvier, il y avait des niveaux proches des niveaux actuels.

Mais si nous remontons un peu, nous pouvons voir qu’en juin 2019, le contrôle des groupes inconnus a également approché 50%. Plus près des débuts du réseau, cela s’est produit à plusieurs reprises, avec des pics supérieurs à 80%.

Quant à l’avenir du réseau, il convient de noter qu’il faut un peu plus de deux semaines pour la réduction des récompenses minières dans Bitcoin SV. Avec cette réduction de moitié, chaque bloc résolu dans Bitcoin SV créera 6,25 BSV, contrairement aux 12,5 BSV qui sont actuellement créés par bloc extrait.