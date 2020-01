Des pensions à risque? Cela dépend du travail

Avoir une pension à l’avenir pour maintenir un niveau de vie suffisant devient de plus en plus difficile pour les Italiens. Le système de retraite est confronté à un double défi: fournir un revenu adéquat pendant la retraite tout en garantissant la viabilité financière du système de retraite.

C’est précisément ce dernier point qui est au centre d’un grand débat, étant donné que certains facteurs tels qu’un faible taux de natalité et une durée de vie moyenne plus longue pourraient le mettre sous pression à long terme.

Les réformes du système de retraite italien

Au cours des trente dernières années, ils ont été nombreux et tous visant à contrôler les dépenses de retraite qui prenaient une grande ampleur par rapport au PIB. Sept réformes ont suivi depuis 1992 (Amato, 1992; Dini, 1995; Prodi, 1997; Berlusconi / Maroni, 2004; Prodi / Damiano, 2007; Berlusconi / Sacconi, 2010 et 2011; Monti-Fornero, 2011).

Ces interventions ont conduit à relever les exigences minimales pour l’obtention d’une pension (tant en ce qui concerne l’âge et l’ancienneté de la cotisation), l’augmentation des cotisations de sécurité sociale et la révision des ajustements des chèques mensuels, désormais liés à la croissance de la l’inflation.

L’intervention la plus radicale a été la soi-disant Réforme Dini de 1995 qui prévoyait le passage du système de rémunération au système de cotisation pour tous ceux qui ont commencé à travailler après le 1er janvier 1996. Avec ce système, le montant de la pension est lié aux cotisations versées au cours de la carrière professionnelle et est calculé en multipliant le montant de la cotisation par le coefficient de transformation relatif à l’âge du travailleur à la date de début de la pension. Les coefficients de transformation dépendent également de l’espérance de vie révisée au fil des ans.

la Réforme Sacconi de 2010 il introduit ensuite l’adaptation automatique des pensions à l’espérance de vie. Enfin le Réforme Fornero de 2011 a étendu le système de cotisations au prorata à tous les travailleurs, augmentant simultanément l’âge minimum de la retraite et assimilant les femmes aux hommes.

Par conséquent, d’ici 2022, 67 ans et 20 ans de cotisations seront nécessaires pour percevoir la pension de vieillesse, pour toutes les catégories de travailleurs, à savoir les hommes et les femmes, les salariés et les indépendants. Au cours de la période de deux ans 2023-2024, l’exigence pourrait augmenter de trois mois, selon les estimations du Bureau général de comptabilité de l’État.

Dernier dans la comparaison internationale

Malgré les résultats atteints par les réformes qui viennent d’être mentionnées sur le front de la maîtrise des dépenses, les appels de l’Union européenne, du Fonds monétaire international et de l’OCDE ne manquent pas, qui ont craint à plusieurs reprises pour l’Italie des situations non durables à moyen et long terme. Selon l’Office statistique de l’UE, en 2016 (données plus actualisées), l’Italie a dépensé 16,1% de ses Pil dans les dépenses de retraite, deuxième dans l’UE seulement après la Grèce (17,5%). En troisième position, la France (15,1%), tandis que des pays comme l’Espagne (12,1%) et l’Allemagne (11,8%) dépensent moins par rapport au PIB.

En 2016, la moyenne de l’UE (28 pays) était de 12,6% et celle de la zone euro (19 pays) de 13,3%. Cependant, ces comparaisons ont souvent fait l’objet de critiques, car beaucoup ont fait valoir que les agrégats des différents pays ne sont pas comparables entre eux en raison du fait que les dépenses de retraite italiennes, calculées par l’Istat, comprendraient en plus d’une composante de la nature de la sécurité sociale (c’est-à-dire les pensions versées en relation avec le paiement des cotisations) est également une composante de bien-être. Cette composante est assez élevée pour notre pays, tandis que d’autres pays incluent ce poste en dehors des dépenses de retraite.

Selon leObservatoire des comptes publics de l’Université catholique de Milan, même en essayant d’uniformiser les critères de calcul du niveau des dépenses de retraite italiennes, il reste nettement supérieur à la fois à la moyenne européenne et à celle des pays de l’OCDE.

Que faire maintenant, le point Fornero et Sacconi

Selon l’ancien ministre du Travail Elsa Fornero «Le système présente des points critiques, car dans le passé beaucoup de gens ont pris leur retraite trop tôt à 52-55 ans, suite à une myopie des politiques de sécurité sociale. Cela dit, la viabilité du système de retraite dépend avant tout de deux facteurs: la tendance de l’économie qui permet de créer un travail continu pour tous et le évolution démographique, nécessaire pour avoir une relation équilibrée entre travailleurs actifs et retraités.

Il n’est pas possible de réparer toutes les erreurs du passé, mais il est bon de se rappeler que le système de retraite est un contrat entre les générations et que l’État devrait se soucier des jeunes générations qui subiront le coût des décisions qu’elles prennent aujourd’hui.

En 2030 pour 100 personnes en âge de travailler, il y aura 50 personnes de plus de 65 ans et il sera difficile pour les jeunes de porter le fardeau de tous les retraités. Depuis 2012, la formule de calcul des pensions rassemble deux facteurs: les cotisations versées, plus vous payez et plus vous accumulez de capital, et l’âge de la retraite, deuxième facteur. Si vous prenez votre retraite plus tôt, vous en prenez moins et les gens doivent donc travailler plus longtemps et de façon plus continue. En ce sens, la méthode de contribution est une bonne base et vous permet de supprimer les privilèges.

Pour la pérennité du système il est également essentiel que plus d’enfants naissent et qu’il y ait plus de personnes qui paient les cotisations tout au long de leur vie professionnelle. Par conséquent, il ne s’agit pas seulement de formules mathématiques, mais l’attention doit également porter sur les politiques visant à accroître l’emploi et la fécondité, ainsi que sur une gestion efficace de l’immigration. Ces derniers aspects sont liés à un problème culturel qui doit être traité avec beaucoup de soin “.

Même pour l’ancien ministre des Affaires sociales Maurizio Sacconi “La durabilité de la sécurité sociale est liée à la croissance de l’économie et du marché du travail. Pour cette raison, en Italie, il est nécessaire de reconstruire l’ascenseur social actuellement bloqué. Les nouvelles générations devraient atteindre un statut social supérieur à celui d’origine, grâce par exemple à un niveau d’éducation supérieur. En outre, il convient de noter que la sécurité sociale représente une partie très importante du budget de l’État et toutes les tentatives de séparation des pensions et de l’assistance ont échoué.

Pour essayer de maîtriser la situation des régimes de retraite une convergence des systèmes de sécurité sociale en Europe serait nécessaire. Un droit comme la retraite doit avoir une solution commune. Par ailleurs, il faut privilégier les deuxième et troisième piliers de la sécurité sociale, afin de ne pas trop peser uniquement sur l’aide du système public. Étendre la pension complémentaire c’est une condition indispensable pour que les réformes du pilier public que nous avons menées depuis 1992 soient socialement durables.

la pension complémentaire il est de plus en plus important, sinon nécessaire, pour les jeunes générations et les jeunes, leurs parents et leurs familles doivent être poussés à ouvrir une position de sécurité sociale dès que possible. En outre, les fonds de pension devraient envisager un processus de fusion et de fusion similaire à celui des banques. Sinon, ils ne seront jamais efficaces. La question des régimes de retraite supplémentaires doit faire l’objet de nouvelles mesures réglementaires pour encourager l’adhésion “.

L’alarme INPS

sur viabilité du système de retraite est également intervenuINPS, mettant en évidence certaines données qui agissent comme un conditionnement pour les perspectives d’évolution de l’ensemble du système: les personnes âgées qui approchent de la pension sont très nombreuses et les naissances sont plus que divisées par deux comparé au baby-boom des années 60.

La prédiction d’Istat est que en 2040, la population italienne aura diminué de plus de 7 millions d’unités, bien qu’une part constante des immigrants soit supposée chaque année. Dans les deux derniers rapports annuels (2018 et 2017), les dirigeants de l’INPS ont souligné que notre système de retraite n’est pas structuré pour résister à une baisse du nombre de travailleurs actifs.

Le système de retraite par répartition oblige les jeunes à payer des cotisations et à créer de nouvelles entreprises. L’accumulation de réserves n’est pas prévue et les pensions versées doivent donc être en équilibre avec les cotisations collectées.

Numéros de sécurité sociale en Italie

Pour comprendre l’étendue des nombres impliqués, il est bon de considérer que le budget de l’INPS est le plus pertinent dans le secteur public, après celui de l’Etat, et le volume du flux financier total à fin 2019 avoisine les 860 milliards d’euros. Les chiffres sont énormes: 22,5 millions de contribuables, 1,5 million de sociétés enregistrées, 15,5 millions de bénéficiaires de traitements de retraite et 4,8 millions de bénéficiaires de prestations sociales à titre de revenu.

Les sources de financement de l’INPS ils se composent de cotisations de sécurité sociale payées par les travailleurs et de transferts du budget de l’État. Selon les prévisions, dans les chiffres préliminaires, 2019 devrait se clôturer avec un déficit de 5,66 milliards après le rouge de 7,83 milliards d’euros en 2018. En détail, 231,8 milliards sont attendus pour l’année qui se termine des revenus contributifs et 101,4 milliards de transferts de l’Etat contre les services institutionnels pour 324,7 milliards d’euros.

En raison précisément des différents canaux de financement, l’équilibre financier de l’INPS doit être évalué dans son ensemble, sans oublier qu’il s’agit d’un système de distribution public, obligatoire, solidaire et structuré et que sur les 440 types de services fournis, seuls 150 ont nature de la sécurité sociale.

Provocateur le président de l’INPS Pasquale Tridico, dans son rapport annuel pour l’année 2017, a proposé de transformer le nom de l’Institut en “Institut national de protection sociale”, mettant ainsi l’accent sur la mission et l’activité “qui ne sont plus seulement un organisme de retraite”.

Le facteur italien et la comparaison internationale

Malgré les différentes réformes engagées, le système de retraite, comme on l’a vu, n’a pas encore trouvé d’équilibre. La comparaison avec le Suède cela en dit long sur certaines variables de notre système. L’Italie et la Suède ont été les premières à lancer le système de contribution en Europe, mais avec quelques différences substantielles.

En Italie, l’application du système de cotisation a été très lente, tandis qu’en Suède, les conditions de démarrage immédiat ont été créées, à tel point que le modèle de retraite suédois est pris comme exemple dans toute l’Europe. Stefano Gronchi, économiste qui en 1995 était consultant auprès du gouvernement Dini pour la réforme des cotisations, sur lavoce.info a décrit la genèse italienne du système de sécurité sociale, identifiant comment, contrairement à la Suède où travaillaient les techniciens, en Italie, la politique a été un obstacle à la réforme. “En période de concertation, le consentement préalable des syndicats a été demandé, après un conclave de trois jours.

Une table technique a donc été mise en place à laquelle on m’a demandé de participer. Poussé par les forces politiques intéressées à rentrer aux urnes sans les inconvénients électoraux des retraites, le projet de contribution était prêt en quelques semaines, mais sa qualité était à la mesure du temps passé “. De nombreuses recommandations de Gronchi ont été jugées “difficiles à expliquer” ou “politiquement inappropriées”.

Pourtant, ils sont tous devenus des chapitres clés de la réforme suédoise qui a suivi. ” Ce que Gronchi a dit montre clairement comment, dans notre pays, les interventions ont été freinées par la crainte qu’elles aient des coûts politiques trop élevés, tandis qu’en Suède la politique a laissé les techniciens travailler.

Pour plus d’informations, consultez le dossier “Attention à la retraite” publié dans le magazine Wall Street Italia en décembre 2019.