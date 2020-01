Des pionniers du build-to-rent proposant des biens locatifs avec une différence …

Le secteur de la construction à la location devrait être l’un des domaines de croissance les plus intéressants de 2020, et certains développeurs ont remarqué une lacune particulière sur le marché.

Malgré plus de 40% des ménages au Royaume-Uni possédant un animal de compagnie, selon des données récentes du gouvernement, seulement 7% des propriétaires proposent des maisons adaptées aux animaux.

Mais un nouveau groupe de développeurs et de propriétaires professionnels sont sur le point de changer cela et d’aider les futurs locataires avec des animaux de compagnie en créant de nouveaux développements, spécialement conçus pour accueillir les animaux de compagnie et leurs propriétaires.

À travers le Royaume-Uni, un certain nombre de nouveaux développements de construction à la location (BTR) ouvrent la voie à la promotion de locations acceptant les animaux domestiques. Avec environ 150 000 unités de construction à louer terminées ou planifiées à travers le Royaume-Uni, et le secteur devrait exploser au cours des prochaines années, cela pourrait constituer un nouvel ajout intéressant sur le marché.

Les développements BTR accueillent les animaux de compagnie à Birmingham et Manchester

L’un des nombreux programmes de logements locatifs acceptant les animaux domestiques se trouve à Birmingham. L’Allegro est le plus grand développement BTR de la ville avec 603 appartements. La tour historique de 25 étages au centre du projet Allegro a été achevée juste avant Noël, amenant 296 propriétés locatives acceptant les animaux domestiques, y compris des penthouses sur le marché.

Les loyers commencent à 690 £ pcm pour un studio, sans frais de service et tous les extras inclus dans le paiement mensuel de location. Les résidents de l’Allegro bénéficieront également de l’accès à un centre de bien-être ultramoderne, d’un jardin paysager sur le toit de 20000 pieds carrés et de l’utilisation de l’application Allegro sur mesure qui permet aux résidents de réserver des services qui incluent des séances de promenade pour chiens.

Pendant ce temps, à Manchester, Angel Gardens dans le centre-ville ainsi que Clippers Quay à Salford, qui proposent tous deux des appartements acceptant les animaux domestiques à louer. Malgré leur emplacement central, les développements reconnaissent que les locataires à long terme méritent le droit de posséder des animaux autant que les propriétaires, et sont conçus dans cet esprit.

Laisser un professionnel susciter des inquiétudes concernant les animaux de compagnie

Cette initiative coïncide avec l’annonce par le gouvernement de modifier le contrat de location modèle existant et de faciliter la sécurisation et la garde d’un animal domestique par les locataires. Cependant, certains experts en location sont moins enthousiastes quant à la participation du gouvernement à des contrats de location privés.

Tim Hassell, directeur général de Draker, une agence de location basée à Londres, commente: «Le choix du type de locataire pour une propriété privée devrait être celui du propriétaire sans ingérence du gouvernement.

«Encourager une augmentation significative du nombre d’animaux domestiques dans un bien locatif entraînera une usure accrue des biens locatifs, ce qui, après le dernier changement de législation (réduction des arrhes et interdiction des charges locatives), rend le propriétaire désormais beaucoup plus vulnérable.»

M. Hassell ajoute: «Avec la dynamique qui existe naturellement sur le marché locatif, les propriétaires d’animaux doivent être très prudents pour prouver qu’ils sont responsables et surtout responsables de tout dommage que leur animal pourrait causer. Avec une approche prudente et respectueuse, ils sont plus susceptibles de convaincre le propriétaire (et non le gouvernement) de la propriété qu’il ferait un bon locataire. »

Devez-vous laisser vos locataires garder des animaux?

Pour toute personne qui investit ou envisage d’investir dans un bien locatif, autoriser votre locataire à avoir des animaux de compagnie est quelque chose qui devrait être sérieusement envisagé. Alors que certaines propriétés peuvent exclure les propriétaires de chiens en raison de limitations d’espace intérieur et extérieur, d’autres propriétaires peuvent préférer le considérer au cas par cas.

Permettre aux animaux de compagnie pourrait ouvrir un plus large choix de locataires, qui peuvent vouloir rester sur place plus longtemps s’ils peuvent amener leur ami à fourrure, ce qui minimise les périodes de vide. Faire en sorte que les locataires aient l’impression que leur propriété locative est leur maison peut non seulement les encourager à s’inscrire plus longtemps, mais aussi à mieux prendre soin de l’endroit. Cependant, compte tenu de l’usure, cela peut ne pas fonctionner pour tout le monde.