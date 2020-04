Des politiciens américains ont vendu des actions avant le déclenchement de COVID-19: enquête ouverte du FBI et de la SEC

Le ministère de la Justice a ouvert une enquête sur les ventes controversées d’actions faites par les sénateurs peu avant la bourse Les États-Unis ont plongé face à la crise des coronavirus.

L’enquête du FBI, menée en collaboration avec la Securities and Exchange Commission, est “encore à ses balbutiements” et les enquêteurs ont contacté le président du comité sénatorial du renseignement, Richard Burr, selon “deux personnes proches du dossier”. “Cité par ..

Le sénateur Burr ainsi que certains hauts dirigeants américains, y compris Jeff Bezos d’Amazon et Larry Fink de BlackRock avant le déclenchement de la pandémie du nouveau coronavirus qui a court-circuité les marchés du monde entier, a vendu de grandes quantités d’actions évitant ainsi de grandes pertes.

Une analyse du WSJ, basée sur plus de 4000 dossiers réglementaires relatifs aux ventes d’actions entre le 1er février et le 19 mars par des dirigeants de sociétés cotées aux États-Unis, a révélé comment les dirigeants des sociétés ils ont vendu environ 9,2 milliards de dollars d’actions dans leurs entreprises entre début février et fin de semaine dernière.

Maintenant l’ouverture d’une enquête conjointe par le FBI et la SEC. Pour le moment il n’y a aucune preuve publique que le républicain de la Caroline du Nord ou d’autres sénateurs examinés ont enfreint la loi ou violé les règles d’éthique du Sénat. En fait, d’autres législateurs, dont les démocrates Dianne Feinstein, Kelly Loeffler et Jim Inhofe d’Oklahoma, font face à des accusations de délit d’initié, qui peuvent avoir violé la loi STOCK de 2012, qui interdit aux membres du Congrès d’utiliser des informations qui ne sont pas public en bourse. Le sénateur Burr a nommé un puissant avocat, Alice Fisher, pour l’aider, qui a déclaré à Washington Examiner:

“La loi stipule clairement que chaque Américain – y compris un sénateur – peut participer au marché boursier sur la base d’informations publiques, comme l’a fait le sénateur Burr.”