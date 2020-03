Des sextuples de la BID aident des fonds à Los Angeles pour le coronavirus

L’argent sera investi dans des mesures pour protéger les populations vulnérables, le soutien à l’emploi et à la production et des politiques fiscales pour atténuer les impacts économiques sur les nations.

“Nous reprogrammons immédiatement les ressources pour aider à l’urgence sanitaire”, a déclaré le président de la BID, Luis Alberto Moreno, dans un communiqué.

“Cependant, les dimensions historiques de cette crise nécessitent une stratégie multisectorielle qui anticipe les impacts sociaux et productifs à moyen et long terme”, a-t-il ajouté.

De plus, les gouvernements peuvent demander la réorientation des ressources du portefeuille de projets déjà en cours pour répondre aux besoins générés par COVID-19.

Sur le montant total, IDB Invest, l’institution de la BID au service du secteur privé, consacrera environ 4,5 milliards de dollars aux entreprises touchées par la crise.

“Ces fonds, ajoutés aux ressources disponibles qui avaient déjà été programmées pour 2020, mettraient à la disposition des pays jusqu’à 12 000 millions de dollars pouvant être utilisés pour la crise et ses conséquences”, indique le document.

Le virus s’est propagé à travers le monde, infectant plus de 470 000 personnes et tuant plus de 20 000 depuis son apparition dans le centre de la Chine à la fin de l’année dernière.

