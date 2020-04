Des sociétés argentines et brésiliennes figurent sur la liste internationale des nouveaux DeFi

Une étude de Steven Zheng de The Block montre que les entreprises argentines et brésiliennes figurent sur la liste des 73 nouvelles startups de la finance décentralisée (DeFi), dont la majorité (49%) sont basées aux États-Unis.

L’étude de Zheng a observé que lors de l’analyse des adresses légales de ces entreprises, les pourcentages ont légèrement changé depuis les participants d’EE. USA ils sont passés de 50% à 44%; tandis que Singapour, la Suisse, les îles Caïmans et les îles Vierges britanniques prennent plus de part.

Singapour abrite 10% des startups suivies par le chercheur Zheng, qui a également constaté que la plupart des entreprises (57%) ont été fondées en 2017. En Amérique latine, en particulier, Le Brésil et l’Argentine sont le siège de seulement 2% du DeFi total pris en compte dans l’étude.

Sur les 73 startups de financement décentralisé (DeFi) ou d’Open Finance (OFI) suivies par The Block, près de 50% ont leur siège aux États-Unis, suivies par le Royaume-Uni. et en Allemagne, selon des résultats récents publiés par Steven Zheng du Block. pic.twitter.com/VcvWMeNYnu – CryptoRank (@CryptoRank_io) 27 avril 2020

En Argentine, par exemple, le développement de projets DeFi a donné matière à discussion dans l’écosystème des crypto-monnaies, même récemment, IOV Labs, la société derrière le développement de RSK, a annoncé une plate-forme DeFi sur sa chaîne secondaire Bitcoin qui offrira à ses utilisateurs un stablecoin garanti par du bitcoin, des jetons à effet de levier et des revenus passifs par le jalonnement, comme l’a rapporté CryptoNews.

RIF On Chain (ROC) sera une plate-forme construite et déployée sur l’infrastructure de développement RIF. Le travail sera effectué par l’équipe Money On Chain. Ce projet, qui fonctionne également sur RSK, étendra sa technologie au RIF pour jeter les bases d’un écosystème financier décentralisé soutenu par des tokens RIF.

Money on Chain est en fait une plateforme qui est née l’année dernière, lorsque a lancé DOC (Dollar On Chain), un stablecoin garanti en bitcoin. La startup, avec son projet à l’échelle mondiale, mais composée d’une équipe majoritairement argentine, fait partie du groupe peuplé de projets dont les initiatives sont nées dans le pays sud-américain depuis un certain temps déjà.

En outre, Ripio Credit Network est un marché décentralisé qui permet aux bailleurs de fonds et aux débiteurs de conclure des accords de prêt P2P. Pour le marché de Argentine, Brésil et Mexique, l’initiative argentine Ripio propose des microcrédits. Fondée en Argentine, c’est une plateforme de référence en Amérique latine, où plus de 63% des personnes n’ont pas accès aux services bancaires.

Le marché financier décentralisé se renforce

En englobant les périphéries des technologies émergentes et des financements traditionnels, DeFi est rapidement devenu l’une des offres les plus remarquables de l’écosystème de la blockchain. En réalité, il est présenté comme un monde ouvert auquel tout le monde peut accéder pour utiliser et créer de nouveaux produits et services, même DeFi devrait accélérer le rythme de l’innovation.

Avec le potentiel de transformer complètement les produits financiers existants, le mouvement a attiré l’attention des principaux acteurs économiques cherchant à capitaliser sur l’accent mis sur l’efficacité opérationnelle, les économies de coûts et la désintermédiation.

Bien que sur le marché DeFi, le coronavirus a marqué un avant et un après, car il a causé un impact lorsque le virus a été déclaré pandémique le 12 mars. Juste avant l’effondrement des marchés boursiers, en février, la valeur que cet écosystème stockait en réserve s’élevait à plus de 1 milliard USD, atteignant un nouveau jalon historique. Cependant, il ne faut pas oublier comment le secteur a été touché par COVID-19.