Des spectacles qui s’emballent pendant la pandémie et qui ne sont pas “en rupture” ou “Fleabag”

Si vous avez l’impression d’avoir déjà tout vu, voici quelques options de télévision sous le radar pour vous guider pendant que nous affrontons le coronavirus ensemble.

Il est essentiel d’être informé de la propagation de COVID-19 et de ses effets dévastateurs sur la communauté mondiale. Mais nous pouvons tous reconnaître que rester à l’écoute des nouvelles à chaque heure d’éveil n’a fait qu’augmenter notre anxiété collective et notre sentiment d’appréhension. L’un des rares baume pour ceux qui ont la chance d’avoir un accès Wi-Fi fiable et un accès aux services de câblodistribution et de streaming a été la chance de rattraper les émissions de télévision qui nous avaient auparavant dépassées et pourraient offrir un répit momentané contre le coronavirus et son confinement.

Mais avant qu’un autre site Web ou un ami bien intentionné ne vous lise l’acte anti-émeute pour n’avoir jamais vu Breaking Bad ou The Wire, ou perroquets la pensée populaire selon laquelle Fleabag est une manne comique (pas que ce ne soit pas le cas), nous pensions que nous recommanderions une poignée de séries superlatives, capables de frénésie, qui ont été relativement négligées par la culture en général. Et bien que vivre à travers les circonstances quotidiennes des personnages fictifs puisse sembler une manière contre-intuitive de faire face à une période d’isolement très réelle, les cinq spectacles ci-dessous pourraient en fait offrir une perspective utile. (Cliquez sur chaque titre de l’émission pour y accéder via Netflix, Amazon ou Hulu.)

Ce bijou de Sundance TV peu connu et sous-estimé du créateur / écrivain Ray McKinnon a gagné sa part d’éloges critiques et d’appréciation culte grâce à Netflix, mais reste inexplicablement mis à l’écart de la conversation la plus populaire sur les grands drames modernes. La prémisse – Daniel Holden (Aden Young), un géorgien de la petite ville, est exonéré après des années dans le couloir de la mort pour le meurtre de sa petite amie du secondaire et tente de se réintégrer dans la vie normale – pourrait sembler moribonde. Mais Rectify regorge d’idées émouvantes sur la culpabilité, l’innocence, l’amour et la perte. Les acteurs (comprenant également Abigail Spencer, Clayne Crawford et J. Smith-Cameron, etc.) sont formidables au service des personnages qui tracent un parcours hyper réaliste vers le réconfort et le rachat contre des chances extraordinaires.

Félicitations à Starz pour avoir donné au créateur / écrivain Mike O’Malley la dramatique révolutionnaire quatre saisons pour déployer ses ailes. Survivor’s Remorse concerne nominalement la star du basket-ball Cam Calloway (Jesse Usher) et son adaptation à la vie en tant que célébrité, mais c’est finalement une sitcom dysfonctionnelle avec l’esprit hors-la-loi de Curb Your Enthusiasm et au cœur de Schitt’s Creek. Le fait qu’il n’ait jamais profité de la vague de soutien de ce dernier est une honte, mais il n’est pas trop tard pour réparer et – à tout le moins – témoigner du meilleur virage de carrière de Tichina Arnold (Martin, Everybody Hates Chris) comme point de départ les prisonniers, la matriarche Calloway sauvagement profane Cassie.

Rien ne peut vous préparer à voir à quel point cette série de copains comédie / drame / thriller mystérieux est pressée. Les grands traits de Hap et Leonard sont qu’il est basé sur une série de romans de Joe R. Lansdale, se déroulant dans les années 1980, mettant en vedette des acteurs de premier vol, notamment Michael Kenneth Williams (parlant de The Wire), James Purefoy et Mad Men’s Christina Hendricks . Purefoy est Hap, un objecteur consciencieux du Vietnam et un aleck intelligent qui ne tire littéralement aucun coup de poing. Leonard est son meilleur ami, toujours marqué d’avoir combattu pendant la guerre et d’avoir fait face à la vie quotidienne d’un homme noir ouvertement gay dans l’est du Texas. Au cours de trois saisons, ils se retrouvent dans la ligne de mire de sadiques amoureux, de tueurs d’enfants et de Klansmen politiquement intégrés. Ils sont un peu comme les ducs de Hazzard, mais beaucoup plus ont tendance à se battre les uns contre les autres et face à des chances de vie ou de mort beaucoup plus graves. Il n’est pas difficile de voir comment celui-ci a été difficile à vendre, mais croyez-nous qu’il vaut la peine d’acheter.

On vous pardonnera de ne pas être au courant des creepypastas, qui sont essentiellement des histoires de feux de camp générées par des utilisateurs d’Internet qui se sont infiltrées dans la conscience générale via des forums comme Reddit. (Le fameux conte Slender Man est un pilier fréquemment cité.) Mais ils ont également servi de fondement à la série d’anthologies Channe Zero du réseau SyFy. Chacun des quatre versements – de Candle Cove en 2016 à Dream Door en conclusion des années 18 – crée sa propre zone crépusculaire quelque part entre les rêves lucides et le réveil étrange, à la recherche d’une fermeture pour ouvrir les blessures. C’est étrange, astucieux et ce qui se rapproche le plus de ce que l’auteur de Nightmare on Elm Street, Wes Craven, aurait pu concocter pour le décor mécontent du 21e siècle.

Nous savons qu’il y a beaucoup à la télévision à un moment donné. Pourtant, comment exactement cette demi-heure hebdomadaire créée par Dave Holstein (actuellement diffusée sur Showtime) est produite par un exécutif (et souvent dirigée) par le visionnaire Michel Gondry d’Eternal Sunshine of Spotless Mind et sa star, Jim Carrey, n’a-t-elle pas pris feu? Carrey joue Jeff, qui joue également un personnage semblable à M. Rogers nommé M. Pickles à la télévision publique. Il est bon et il est décent, mais il est également accablé par une tragédie personnelle, languissant pour son ex-femme Jill (le formidable Judy Greer) et traitant avec son père / patron tyrannique Seb (un Frank Langella jamais meilleur), la somme totale de ce qui culmine dans ce qui pourrait être décrit comme un éveil personnel par une rupture totale. La plaisanterie est, comme le titre le taquine, très drôle, mais sans la frénésie et la distance ironique typiques des comédies câblées modernes. Carrey est excellent, mais le spectacle est un exploit d’ensemble et n’a fait que gagner en confiance dans sa mission, et celle de M. Pickles, d’apporter de la joie et de la candeur discordante aux masses.

