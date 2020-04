Des universitaires espagnols recherchent un financement pour un projet de chaîne de blocs contre le coronavirus

Faits saillants:

Les chercheurs de Salamanque utilisent des registres distribués pour aplatir la courbe de contagion.

La proposition est en phase de développement, mais ils recherchent un financement pour son achèvement.

Un groupe de 100 universitaires de l’Université de Salamanque et de l’Institut de recherche en intelligence artificielle, en Espagne, unissent leurs efforts pour développer une application qui aplanira la courbe des infections et des décès dus au COVID-19.

La proposition est en cours d’élaboration et combine la technologie de comptabilité distribuée (DLT), ou blockchain, et l’intelligence artificielle. Le plan consiste à collecter des données et à prévoir l’évolution de la pandémie pour lutter contre la crise sanitaire actuelle et empêcher sa propagation à l’avenir.

Les chercheurs Juan Manuel Corchado et Javier Prieto ont souligné que l’objectif de l’initiative est trouver les facteurs environnementaux, sociaux et même génétiques qui génèrent une plus grande propagation. De plus, la plateforme permettra la création d’identités numériques afin que les citoyens soient certifiés numériquement pour leur mobilisation.

“Nous utilisons la blockchain pour garantir que les gens respectent les mandats de distanciation sociale. La blockchain nous permettra de créer des identités numériques et de délivrer des licences pour des tâches comme aller au travail ou au supermarché. Les licences comprendront des clés privées pour remplacer les certificats papier que le gouvernement a délivrés aux citoyens “, ont expliqué les scientifiques, selon le magazine IEEE Spectrum.

Bien que le projet soit en cours de développement et en cours de validation de concept, nécessite un financement pour l’achèvement. S’il est terminé, l’outil permettra aux autorités sanitaires et aux professionnels de la santé de prendre des décisions à temps, en cas d’observation d’une augmentation du nombre de cas.

Sur les traces de COVID-19

Comme les informations sur COVID-19 sont leur matière première avec laquelle travailler, le les universitaires recherchent de nouvelles données à analyser et à ajouter à leur modèle de surveillance. Il n’a pas été spécifié quel type de blockchain ils utiliseront pour le système, mais il a été signalé qu’ils utiliseraient la plateforme Deep Intelligence pour utiliser des algorithmes et des systèmes d’intelligence artificielle.

L’initiative des scientifiques de Salamanque rejoint celle révélée cette semaine par la multinationale de services de conseil, PwC Espagne, qui a annoncé qu’elle mettrait en place un passeport santé. Il sera enregistré sur une blockchain, afin que ses employés puissent reprendre leur travail pendant que l’alerte pandémique demeure.

Une proposition similaire à celle de PwC était celle de la société catalane Blocktac, qui a indiqué qu’elle allait développer un passeport d’immunité sur une blockchain, pour valider les résultats d’études qui certifient qu’un patient est en bonne santé pour retourner au travail. C’est-à-dire, appliquer l’isolement sélectif.

Début avril, il a également été signalé que le consortium espagnol de blockchain Alastria avait proposé de réformer un arrêté royal, dans le but de suivre les citoyens à travers leurs appareils mobiles pour lutter contre la propagation du coronavirus.

L’Espagne est l’un des pays les plus touchés par la pandémie dans le monde avec près de 20 000 décès et plus de 188 000 cas détectés, seuls les États-Unis la dépassent avec 33 200 décès et l’Italie avec 22 700 décès supplémentaires.

Le Crypto News Cryptopedia définit les DLT comme une technologie qui permet l’exécution fiable et sécurisée de tout type de transaction entre deux personnes ou plus sans avoir besoin d’intermédiaires, via Internet.