Des volumes de trading élevés sur Ethereum?

La page de l’échange décentralisé DEXWatch (DEX) a publié un rapport mettant en évidence les états des plateformes de trading pour le mois dernier. Dans lequel, il précise que les volumes de négociation élevés d’Ethereum ont augmenté de plus de 500%.

Les DEX permettent aux gens d’échanger des crypto-monnaies entre eux, sans recourir à un tiers de confiance.

DEX d’Ethereum

Les DEX sont connus pour avoir un faible volume de transactions. Normalement, cela est dû à une mauvaise interface pour ses utilisateurs et à sa faible liquidité. Autrement dit, la quantité de crypto disponible pour le négocier.

Cependant, dans le crash de deux jours du marché des crypto-monnaies, qui a suivi la forte baisse du marché boursier traditionnel, les volumes de DEX ont augmenté de 500%.

À quoi était-il dû?

Le 11 mars, plus de 6 600 personnes ont effectué des transactions totalisant 550 000 ETH. Cela équivalait alors à une valeur approximative de 100 millions de dollars.

À cette époque, de nombreuses personnes échangeaient plus d’argent sur les DEX. Situation qui a maintenu ses niveaux le lendemain, 12 mars, lorsque 7 000 personnes ont réalisé un total de 580 000 ETH, soit une valeur d’environ 105 millions de dollars pour le moment.

Dans cette perspective, il y a eu une énorme augmentation d’intérêt pour Uniswap DEX, le protocole basé sur Ethereum qui est conçu pour faciliter l’échange automatique d’actifs numériques entre ETH et ERC20.

Le Uniswap DEX était responsable de près de la moitié du volume des transactions le premier jour de la hausse. Le lendemain, la participation a atteint 60%, l’un des volumes de négociation d’Ethereum les plus élevés jamais enregistrés.

Depuis lors, cependant, les volumes sont revenus à la normale.

Qu’est-ce que l’échange décentralisé (DEX)?

L’échange décentralisé DEX est un marché commercial pour les jetons basé sur Ethereum, qui fonctionne selon le protocole décentralisé de cette crypto-monnaie. L’une des caractéristiques communes de DEX est qu’elle ne dépend pas d’un service tiers pour maintenir les actifs de l’utilisateur.

Les opérations sont effectuées directement entre les utilisateurs via des contrats intelligents. Comprendre comment se déroule une certaine opération d’échange décentralisé.

DEXWatch est un navigateur d’échange décentralisé construit par une organisation, dont la mission est d’apporter de la transparence à la Blockchain Ethereum.

Il capture les données Blockchain liées aux échanges décentralisés en temps réel et présente les informations sur les opérations, les jetons et les comptes. Il gère également les données de ces activités pour les rendre utiles, claires et accessibles aux experts Ethereum et aux débutants.

