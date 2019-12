Destinations à visiter en 2020

Apprendre de différentes cultures et faire le tour du monde fait partie des résolutions du Nouvel An de nombreux Mexicains, c'est pourquoi nous vous donnons ces suggestions afin que vous atteigniez vos objectifs et vos voyages en 2020:

Japon



L'un des pays qui ont acquis une popularité internationale pour sa culture, son luxe, ses anime et sa K-pop, pour n'en nommer que quelques-uns, est également l'un des pays qui offrent une grande activité d'activités et de sites touristiques tels que le Mont Fuji.

N'oubliez pas de prendre le train à grande vitesse Shinkansen qui peut vous emmener presque partout car il relie les îles de Kyushu qui abritent les plages d'Okinawa; Honshu qui borde Tokyo et le mémorial sur le bombardement d'Hiroshima; et avec la ville de Hokkaido qui est célèbre pour le ski.



Aruba



Une île au large des côtes du Venezuela qui garantit un climat tropical toute l'année, des eaux claires et des vagues douces. Ses maisons aux plafonds hollandais peints dans des couleurs pastel sont l'une de ses attractions les plus importantes

Le commerce est l'activité principale, vous pouvez donc profiter de ses marchés en plein air, ses magasins de mode et ses centres commerciaux. En plus de ses plages, n'oubliez pas visitez le parc national d'Arikok, qui est plein de grottes, de mines d'or abandonnées et d'espèces d'animaux exotiques; le phare de Californie datant de 1916 et les formations rocheuses d'Ayo et de Casibari.

Grèce



La capitale grecque est essentiellement un musée en plein air, en raison de la quantité de temples, de bâtiments et d'églises que vous pouvez voir de n'importe où. Pour les athlètes stade Panathinaikó C'est un arrêt obligatoire car vous pouvez passer les matins et vous sentir aux Jeux Olympiques de 1896.

Ne manquez pas une visite de ses îles, principalement Santorin et Mykonos, faites également une promenade à travers les Météores une vallée où vous pourrez voir des pierres géantes, dans lesquelles plusieurs monastères ont été construits il y a plus de 7 siècles.

Source: AP

La tunisie



Cet endroit en Afrique du Nord offre une offre énorme pour les amoureux de la plage dans la ville côtière de Sidi Bou Said, le golfe et la mer Méditerranée. Vous pouvez également vous imprégner d'histoire au Musée national du Bardo et à la médina du centenaire.

Nous ne devons pas non plus laisser Termas de Antonio ou Cartago pour se détendre, ce sont les plus grands qui ont été construits sur le sol africain et l'un des plus importants à l'époque romaine, avec notamment une pause dans un haman ou un bain turc.

Azerbaïdjan



Entouré par la mer Caspienne et les montagnes du Caucase, il offre une vue inoubliable à ses visiteurs. Bakou, sa capitale, est reconnue par la cité intérieure médiévale fortifiée où vous pourrez visiter la tour de la Vierge et le palais de Shirvanshah.

Le parc national de Gobustán, Au sud du pays, il possède des centaines de volcans de boue et est perforé de grottes qui montrent des gravures rupestres des âges de la pierre et du bronze. Alors qu'au nord se trouve la villa Khinalug au milieu des montagnes qui est idéale pour l'alpinisme.