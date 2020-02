Détaillant de 180 ans, Angels Fancy Dress “à prix réduit” dans le West End

L’extérieur de Angel Fancy Dress ‘180 ans West End store sur Shaftesbury Avenue, Londres. (Image: Angel Fancy Dress / PA Wire)

// Angels Fancy Dress, qui a ouvert ses portes en 1840, a fermé son magasin West End

// Il continuera à opérer à partir de son entrepôt Hendon après avoir échoué à trouver une relocalisation appropriée dans le centre de Londres

// Angels Fancy Dress est crédité pour la fourniture de costumes à Star Wars, Lawrence d’Arabie, Shakespeare in Love, Doctor Who et bien d’autres

Un fournisseur et détaillant de costumes du West End, âgé de 180 ans, quitte le quartier des théâtres mondialement connu après avoir été «tarifié» par la hausse des loyers et des tarifs.

Angels Fancy Dress sur Shaftesbury Avenue a ouvert ses portes en 1840 et a fourni cette année une quarantaine de films oscarisés, dont le Dr Zhivago, Star Wars et Little Women.

Mais la septième génération ne ferme pas.

Il sortira de son entrepôt Hendon dans le nord de Londres à partir d’aujourd’hui, après l’expiration de son bail West End et la famille n’a pas réussi à trouver un autre emplacement.

Angels Fancy Dress, qui a reçu un Bafta pour sa contribution britannique exceptionnelle au cinéma en 2016, est actuellement dirigé par Tim Angel et ses enfants Emma, ​​Daniel et Jeremy.

Le directeur de l’entreprise, Emma, ​​a déclaré que la fermeture du magasin de l’avenue Shaftesbury marquait la fin d’un «point de repère du West End».

“Notre prix est en dehors de Londres en raison des loyers et des taux élevés”, a-t-elle déclaré.

«Les gens parlent de la mort de la rue principale, mais alors que les grands magasins meurent à cause du commerce en ligne, les tarifs et les loyers à Londres sont toujours extrêmement chers.

«À l’heure actuelle, un propriétaire de magasin indépendant peut payer bien plus d’un demi-million de livres par an en tarifs et en loyers pour reprendre une unité vide sans escaliers ni toilettes équipées.

«C’est avant que vous ayez fait le revêtement de sol, l’aménagé, embauché du personnel et pris une vente unique.

«Alors que notre entreprise peut continuer en ligne et physiquement à partir de notre entrepôt d’Hendon, opérant aux côtés de l’industrie cinématographique de la société, à partir de maintenant, le rideau se pose sur la présence d’Angels en tant que point de repère du West End et rite de passage pour les fêtes. Londoniens. “

Elle a ajouté que le comportement antisocial dans le West End avait également contribué à la décision de quitter les lieux.

“Nous avons eu les fenêtres cassées 11 fois au cours des trois dernières années – pour un coût de près de 14 000 £ – et nous payons maintenant un gardien de sécurité pour assurer la sécurité du magasin le soir”, a déclaré Emma.

«Le trafic de drogue organisé détruit ce domaine et entraîne de nombreux mauvais comportements.»

Angels a ouvert ses portes en tant que magasin de vêtements d’occasion en 1840 lorsque Morris Angel puis son fils Daniel ont commencé à louer des costumes à des acteurs à la recherche de travail dans le West End.

Avec l’avènement du cinéma, Angels Fancy Dress s’est diversifiée pour approvisionner les industries cinématographiques du Royaume-Uni et d’Hollywood.

L’entreprise a fourni ses premiers costumes oscarisés au hameau de Laurence Olivier en 1948.

Angels compte également Titanic, Lawrence Of Arabia, The Great Gatsby, Doctor Who et Shakespeare In Love parmi les films pour lesquels il a fourni des tenues.

La créatrice de mode Alexander McQueen a travaillé chez Angels Fancy Dress en tant que costumière à la fin des années 1980, tandis que sa collègue créatrice Daniella Helayel utilise ses costumes comme source d’inspiration.

