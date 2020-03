Detroit Hall 2020 annulé pour élever un hôpital de campagne

L’un des derniers événements annulés en raison de la crise du COVID-19 a été la prochaine édition du Salon de l’auto de Détroit, qui aurait dû se tenir en juin prochain. La raison de son annulation est que les installations du Detroit TCF Center seront bientôt converties en hôpital de campagne pour soigner les personnes touchées par le virus.

Partout dans le monde, les annulations et les retards d’événements suivent. Depuis le début de la crise provoquée par le coronavirus au début de l’année, des milliers d’événements ont été annulés ou retardés (certains indéfiniment) dans tous les coins du globe et selon les dernières statistiques, actuellement un quart de la population mondiale est déjà confiné.

L’un des derniers événements annulés a puissamment attiré notre attention, puisqu’il devait se tenir en juin, dans les 3 mois. Nous parlons de l’édition 2020 du Salon de l’auto de Détroit, dont les portes devaient s’ouvrir au public le 9 juin, bien que plusieurs événements aient été programmés pour les jours précédant le salon. Comme c’est le cas avec les présentations habituelles des fabricants locaux et les conférences de presse elles-mêmes, qui ont commencé le 8.

La raison de l’annulation de l’événement est due au fait que les installations où se tiennent chaque année le Detroit Hall, le TCF Center (anciennement Cobo Hall ou Cobo Center), va être transformé en hôpital de campagne afin de servir les personnes touchées par COVID-19 dans cette région. Le même sort qu’a subi le Salon de l’auto de New York, annulé il y a quelques jours et dont les installations sont désormais un hôpital de fortune

Comme nous pouvons le voir dans le post Facebook inséré sur ces lignes, le US Army Corps of Engineers, ainsi que des fonctionnaires et des conseillers d’autres agences et institutions américaines, ont déjà avoir effectué les inspections nécessaires à la planification de cet hôpital de fortune. Apparemment, plusieurs emplacements ont été étudiés et le Centre TCF a été considéré comme le plus approprié pour cette fonction. Par conséquent, les organisateurs du Salon de Detroit ont décidé d’annuler complètement l’événement, qui n’aura lieu que l’année prochaine.

L’annulation de cette salle intervient dans une année qui devait précisément être historique pour l’événement de Détroit, car pour la première fois depuis des décennies, elle ne se tiendrait pas en janvier. Ce Ce devait être la première édition tenue en juin et donc, il allait avoir de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Pour la première fois, des expositions en plein air étaient prévues, ce qui aurait été tout à fait impossible pendant l’hiver glacial du Michigan.