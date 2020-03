Deux échanges reposent sur l’autorisation du gouvernement maltais

L’une des plus grandes innovations financières des dernières décennies a été la création du marché de la cryptographie. Cependant, étant un marché fondamentalement ouvert, il est toujours possible que des groupes malveillants trichent les membres de la communauté cryptographique. Comme c’est le cas pour deux échanges qui reposent sur l’autorisation du gouvernement maltais de fonctionner.

Un marché ouvert à tous

L’un des effets les plus importants que la création de Bitcoin a eu il y a des années a été la naissance du marché de la cryptographie. Un système financier qui se connecte à la plupart des projets Blockchain dans le monde. Placer des dizaines et des dizaines de jetons à portée de main des membres de la communauté crypto, chacun avec sa propre valeur et fonctionnalité.

Ainsi, un investisseur sera en mesure d’accéder à la plupart des échanges de crypto-monnaies qui défient l’argent fiduciaire tel que Bitcoin ou Bitcoin Cash. Également des monnaies virtuelles basées sur des contrats intelligents, tels que Ethereum, ou des devises relais pour la finance internationale telles que XRP.

Tout cela, en laissant les forces de l’offre et de la demande définir la valeur de chacune de ces crypto-monnaies.

D’où l’importance des échanges comme points de rencontre pour les différentes crypto-monnaies et monnaies stables du monde. Eh bien, c’est dans ces plates-formes d’échange, où le monde de la cryptographie peut définir la vraie valeur des multiples projets basés sur les chaînes de blocs qui existent aujourd’hui.

Et aussi à partir de là, l’énorme importance de la sécurité et de la fiabilité de ces échanges. Depuis, en fin de compte, les utilisateurs de crypto-monnaie confient leurs actifs à ces sociétés. S’agissant de cas comme celui des deux échanges dénoncés par le gouvernement maltais, un coup porté à leur crédibilité.

Des échanges dénoncés par le gouvernement maltais

La Malta Financial Services Authority (MFSA) a émis une alerte concernant deux échanges mensongers sur l’autorisation du gouvernement maltais d’opérer dans ce pays.

Mais cette information était fausse, car ils n’avaient pas de licence ni aucune autre autorisation légale pour opérer.

Les deux bourses seraient COINMALEX et Crypto Foxtrades, qui auraient des publicités sur leurs pages Web où elles renvoient à la prétendue réglementation maltaise de leurs opérations. Emettre au MSFA un avertissement public sur les deux, mais surtout contre COINMALEX, qui serait suspecté est un schéma de “nature douteuse”.

La prétendue autorisation du gouvernement maltais à Crypto Foxtrades serait fausse.

“La MFSA souhaite alerter le public, à Malte et à l’étranger, que Crypto Foxtrades n’est PAS une entreprise enregistrée à Malte ni autorisée ou autrement autorisée par la MFSA à fournir le service d’une bourse ou d’autres services financiers qui doivent être sous licence ou autrement autorisée par la loi maltaise. ” Il peut être lu dans l’alerte émise à propos de Crypto Foxtrades.

De cette façon, le gouvernement maltais tenterait d’empêcher ces deux bourses d’attirer des utilisateurs sous de fausses promesses réglementaires. Cela réaffirme la responsabilité des utilisateurs d’enquêter sur les échanges avec lesquels nous faisons affaire. Et ce qui fait de ce cas nos données d’aujourd’hui ici à CryptoTrend.

