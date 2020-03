Deux facteurs clés affectant le prix du Bitcoin: la réduction de moitié et le coronavirus

Au cours des deux dernières semaines, la volatilité a été la principale caractéristique du marché de la cryptographie. Et c’est que, si les crypto-monnaies telles que la BTC ont déjà la réputation d’être volatiles, ces derniers jours, nous avons vu des augmentations et des diminutions constantes de leurs prix. Étant nécessaire pour comprendre ces mouvements, les deux facteurs clés qui affectent le prix du Bitcoin: la réduction de moitié et le Coronavirus.

Premier facteur clé: la proximité de la moitié

Pour tous les membres de la communauté crypto, la proximité de Halving sur la Blockchain Bitcoin est un événement clé pour comprendre ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Eh bien, cela conditionne l’attitude des commerçants envers la BTC.

La réduction de moitié est un événement qui se produit environ tous les quatre ans. Dans lequel la quantité de Bitcoins qui sont émis par chaque bloc extrait dans la Blockchain est réduite. Avec cela, le montant de BTC qui est émis chaque jour diminue également et, par conséquent, le taux d’augmentation de la liquidité monétaire dans ce marché se contracte.

Bitcoin Halving est l’un des événements les plus importants de la Blockchain

Cela revient à dire que l’offre de Bitcoin est réduite, tandis que sa demande reste inchangée. Pour cette raison, la plupart des analystes du marché s’attendent à ce qu’une fois la réduction de moitié effectuée, une augmentation significative du prix du Bitcoin se produise.

Cela s’est produit peu de temps après la dernière réduction de moitié de la chaîne BTC en 2016. Ce qui est considéré comme la principale cause du grand rallye haussier de 2017.

Dans cet esprit, les commerçants de Bitcoin essayeraient de guider leurs stratégies d’achat et de vente, dans l’hypothèse d’une augmentation du prix du Bitcoin. Ce qui est actuellement reconnu comme la principale cause du rallye haussier qu’a connu le marché de la crypto en janvier et février. Cependant, cette tendance fait face à un autre cas de force majeure qui fait baisser les prix.

En raison de ce qui précède, la réduction de moitié est considérée comme l’un des facteurs qui affectent le prix du Bitcoin.

Deuxième facteur clé affectant le prix du Bitcoin: le Coronavirus

Pendant une grande partie de 2020, les analystes du marché de la cryptographie ont considéré le Coronavirus comme l’un des principaux facteurs à l’origine de la flambée des prix de Bitcoin.

Son raisonnement était que, étant la crypto-monnaie une réserve de valeur d’actif, un phénomène comme celui-ci, qui menaçait de provoquer une perturbation majeure des marchés, devrait être positif pour le prix de l’actif crypto.

Cependant, ces théories ont fini par être rejetées lorsque le premier jour de l’effondrement des marchés financiers mondiaux, Bitcoin s’est également effondré aux côtés de l’or. Contredisant ainsi la plupart des analystes qui ont indiqué qu’une baisse des marchés boursiers entraînerait une certaine augmentation pour Bitcoin.

À la fin de la journée, la pandémie qui a touché de nombreux pays, a été une ancre pour le prix du Bitcoin. Générer des revers allant jusqu’à 50% en une seule journée dans votre prix. Et remettre en question la capacité de la crypto-monnaie à atteindre à nouveau des prix supérieurs à 10000 $.

Le prix du Bitcoin a été marqué par la volatilité ces dernières semaines. Source: CoinDesk.

Ainsi, la volatilité du prix du Bitcoin a été marquée par deux facteurs clés tout au long de ces mois.

D’une part, une tendance haussière tirée par la proximité de Halving sur la Blockchain BTC. Et de l’autre, une tendance à la baisse qui tourne autour du Coronavirus et de l’effet de méfiance qu’il provoque chez les investisseurs de tous les marchés.

Lorsque Halving n’est qu’à quelques jours et que Coronavirus accélère ses forces nuisibles dans les pays qu’il attaque. Le prix du Bitcoin vivra une bataille à l’intérieur de ces deux forces opposées, ce qui pourrait générer encore plus de volatilité qu’il n’en a généré jusqu’à présent.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le