Deux métros entrent en collision à la gare de Tacubaya

Vers minuit, un train du métro CDMX en a heurté un autre qui était stationné à la gare de Tacubaya.

Le Metro Collective Transport a rapporté que, vers 23h30 le mardi 10 mars, le train n ° 33 a heurté le train n ° 38 sur la voie en direction de l’Observatoire à la station Tacubaya sur la ligne 1 du métro.

Les premières versions indiquent qu’un des convois qui était sur une rampe est devenu incontrôlable et a heurté l’autre qui attendait déjà à la gare, prêt à partir.

Les informations préliminaires ont révélé un total de 41 blessés parmi eux, les deux conducteurs de train et un homme qui a perdu la vie. 38 blessés ont été transférés à la clinique Durango et un à l’hôpital Álvaro Obregón.

Les services médicaux d’urgence tels que ERUM, la Croix-Rouge, les pompiers et la protection civile de Mexico y opèrent. Il y a également le directeur général du Metro Collective Transportation System, Dra Florencia Serranía Soto.

Autres accidents de métro

Le 4 mai 2015, sur la ligne 5 du métro, notamment à la gare d’Océanie, deux trains sont entrés en collision, faisant plusieurs blessés, à cause d’une erreur humaine et suite au dérapage des pneus de l’une des unités à cause de la pluie.

Le 20 octobre 1975, un accident tragique a été enregistré à la station Viaduct sur la ligne 2 du système de transport collectif, qui a fait 31 morts et près de 70 blessés.

