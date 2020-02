Deux virologues aux étudiants: nous expliquons pourquoi le coronavirus n’est pas seulement une grippe

En ces jours d’informations passionnées sur la propagation de l’épidémie de coronavirus, deux professeurs du Département des sciences vétérinaires de l’Université de Turin ont ressenti le besoin de cadrer la situation dans les termes les plus équilibrés devant leurs étudiants.

Il s’agit Sergio Rosati et Luigi Bertolotti, professeur titulaire (maladies infectieuses animales) et professeur agrégé, dont la lettre a été envoyée aux étudiants de la Licence en médecine vétérinaire et publiée par la suite sur le site Internet de la Fédération nationale des ordres vétérinaires italiens.

Le lien entre le coronavirus et les animaux n’est pas négligeable: on se souvient, en effet, que le virus a changé pour être transmis par la chauve-souris (au moins selon la théorie la plus accréditée, à l’homme). Nous publions ci-dessous de grands passages de la lettre de Bertolotti et Rosati.

«Le saut des espèces [dal pipistrello all’uomo, Ndr.] garantit à un nouveau virus un avantage significatif pour la population sensible. L’homme représente donc une formidable opportunité car il représente une espèce abondante, qui vit dans la promiscuité et n’a pas de mémoire immunologique. Les coronavirus froids sont des alpacoronavirus et partagent très peu de Covid 2019 en termes de protection croisée. “

Par conséquent, une réduction de la virulence n’est pas attendue à court terme. Ce n’est que lorsque l’immunité de la population aura atteint un certain niveau que le virus commencera à se transmettre avec plus de difficulté et aura tendance à augmenter les formes légères, chroniques ou asymptomatiquesA noter que ceux-ci sont déjà présents chez la plupart des personnes infectées mais que 15 à 20% des personnes infectées développent des formes sévères nécessitant une hospitalisation.

“Une caractéristique de ce virus est qu’il est très contagieux”, poursuivent les deux professeurs, Le lien avec le récepteur cellulaire est vingt fois plus fort que le virus du SRAS. Il possède également des sites de protéases cellulaires similaires à ceux des virus de la grippe associés à la peste aviaire hautement pathogène (de type furine), donc potentiellement capables de donner des formes avec un tropisme tissulaire plus important, car ces protéases sont exprimées dans de nombreux tissus “.

Les différences fondamentales avec la grippe

“Donc pour conclure que le virus n’est pas la peste noire mais ce n’est même pas une grippe banale”, résument les deux virologues, “et nous expliquons pourquoi”:

« L ‘la grippe saisonnière a une mortalité d’environ 0,1%, pas anodin, mais la population est largement immunisée (pour les infections précédentes, partiellement croisée contre de nouvelles variantes et pour la vaccination). Dans un tel contexte, le virus de la grippe serpente parmi la population et affecte une fraction minoritaire de la population sans affecter de manière significative la main-d’œuvre d’un pays “.

“Le SRAS-Cov2 est un nouveau virus. Nous n’avons pas de mémoire immunologique ni d’immunité collective. Dans de tels cas, le virus, sans mesures de lutte, aurait une tendance épidémique, atteignant une grande partie de la population réceptive (où le dénominateur est l’ensemble de la population italienne) avant de commencer à ralentir la progression. Cela signifie que, même en l’absence de formes graves, une grande partie de la population en âge de travailler serait bloquée pendant des semaines avec des répercussions imaginables sur l’économie nationale. Accueillons donc avec satisfaction les mesures de restriction actuellement utilisées pour endiguer au moins les principales épidémies “.

“Covid 2019 provoque des formes sévères qui nécessitent une hospitalisation dans 15% des cas. Ce sont des pneumonies qui sont traitées en soins intensifs pendant plusieurs jours à l’aide d’une respiration assistée. Donc, peu importe si les plus de 70 ans risquent la mort, avec tout le respect dû à nos personnes âgées. Même les personnes dans la quarantaine ou la cinquantaine (une grande partie de la main-d’œuvre) auraient besoin de la même thérapie.

Essayez de vous demander combien de lits de soins intensifs il y a dans les provinces italiennes et combien d’entre eux sont déjà à juste titre occupés par des patients qui ont subi des opérations chirurgicales, des traumatismes, des brûlures, etc. D’où la nécessité d’appliquer toutes les mesures utiles pour enrayer la propagation des épidémies, même si elles sont perçues comme excessives “.

“Vous aurez remarqué que tous les virologues qui diffusent quotidiennement les émissions de télévision de la foule ne pensent pas de la même manière”, ont ajouté les deux experts, “c’est tout à fait normal (la science est démocratique parmi les scientifiques et différentes sensibilités sel du débat scientifique).

La vérité est que personne ne sait comment cela se terminera. Le principe de précaution, s’il est bien appliqué, ne sera jamais suffisamment apprécié si le problème de santé ne se produit pas.

En sous-estimation du danger, en présence d’une épidémie incontrôlée, la révolution éclaterait. La difficulté de prendre la bonne décision est un mince fil qui relie ces deux extrêmes. “

Burioni: les différences entre grippe et coronavirus

Pendant ce temps, sur son site Internet, le virologue Roberto Burioni a mis en évidence les traits distinctifs du coronavirus par rapport à la grippe saisonnière