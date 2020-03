Développer nos jeunes avec confiance, engagement et continuité

L’entraîneur de softball du Temple de la renommée, Sue Enquist, explique pourquoi les parents et les entraîneurs sont le groupe le plus influent dans le développement de la confiance et du plaisir de compétition d’un étudiant-athlète.

Mars

29, 2020

1 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

Dans cet épisode de The Playbook, la fondatrice de ONE Softball et de l’entraîneur de softball du Temple de la renommée Sue Enquist partage ses réflexions sur:

L’importance d’avoir une feuille de route vers le succès et la façon dont ses parents lui ont donné de la discipline et de l’empathie [2:43].Pourquoi a-t-elle interviewé 20 000 familles afin de comprendre et d’aider à résoudre les «points douloureux» des sports pour les jeunes [7:16].Pourquoi les athlètes ont tendance à se mettre de la pression et comment les entraîneurs et les parents peuvent aider à soulager ces pressions [11:04]Comment le coaching transformateur change la façon dont les entraîneurs et les athlètes interagissent au quotidien [19:50].

Connexes: La relation entre la santé physique et mentale, le travail acharné et le bonheur

.