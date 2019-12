Devenir financièrement stable: les étapes simples pour commencer aujourd'hui

Que signifie être financièrement stable?

Une question que vous vous êtes probablement déjà posée ou que vous envisagez même actuellement.

Mais comme les finances personnelles vous sont propres, la façon dont vous envisagez la stabilité financière peut varier selon la personne suivante.

Cependant, il existe des motifs communs à la définition et comment vous pouvez y arriver.

Ci-dessous, je voulais explorer quelques étapes simples qui peuvent vous guider vers une certaine sécurité financière.

Qu'est-ce que la stabilité financière?

Comme je l'ai mentionné dans l'introduction, la stabilité financière peut prendre de nombreuses variantes ou signifier quelque chose de légèrement différent de quelqu'un d'autre.

Cependant, il est assez facile d'accéder au cœur de ce terme.

De la manière la plus simple possible, être financièrement stable signifie que vous êtes dépenser moins que ce que vous gagnez (ou vivre en dessous de vos moyens).

Vous êtes en mesure de payer les frais de subsistance (nourriture, logement, services publics) et vous avez encore de l'argent de côté pour toute facture imprévue, urgence et votre future retraite.

Pourtant, je pense qu'une grande partie de la réalisation de la stabilité financière est que vous n'êtes pas stressé par l'argent.

Vous savez que vous avez atteint la paix financière lorsque vous ne vous inquiétez pas d'un coût imprévu ou de la panique quant à la façon dont vous allez payer votre loyer, votre hypothèque ou toute dette accumulée.

Comment je regarde la stabilité financière

Universellement pour moi, ce qui précède est l'essence de la définition. Mais il y a certainement des variations à mesure que vos objectifs et votre vie personnelle évoluent.

À mes débuts de recherche de stabilité financière, cette définition ci-dessus était mon objectif principal.

Mais à mesure que mes finances s'amélioraient et que mon revenu salarial augmentait, mes versions de la stabilité financière se transformaient en des choses comme:

Pouvoir couvrir un an ou plus de dépenses en cas de perte d'emploi

Pour commencer à faire plus que protéger en couvrant les bases. Comme acheter quelque chose pour nous

Obtenir 100% sans dette

Et partir en vacances et ne pas s'inquiéter si on peut se permettre d'en prendre un

Certains signes que vous pourriez être financièrement instable

Bien que j'aie couvert la définition et un peu ce que cela signifie d'être dans un bon endroit financier, je veux partager quelques signes avant-coureurs que vos finances pourraient être un peu instables.

Parfois, vous ne réalisez peut-être pas que vous êtes au bord de l'instabilité ou que vous êtes dans une certaine forme de déni.

En 2013-2014, je savais que je n'étais pas financièrement en forme, mais j'ai choisi de prétendre que ce n'était pas mauvais.

Mais tant que je n'ai pas vraiment réfléchi et écrit ce qui se passait, je ne savais pas à quel point mes erreurs d'argent étaient graves.

Voici les signes d'une situation financière instable:

Fonds d'urgence très bas ou pas du tout

Maximisé une carte de crédit de plus et à peine effectuer des paiements minimums

Votre pointage de crédit est extrêmement bas ou le score a baissé

Si vous avez perdu votre emploi, vous seriez immédiatement foutu financièrement

Vous n’épargnez pas pour la retraite parce que vous ne pouvez pas vous le permettre, sachez comment

Après vos dépenses mensuelles, vous n'avez plus rien

Les frais de retard ou de découvert surviennent assez régulièrement

L'argent vous stresse constamment et vous fait perdre le sommeil

Vous finissez par emprunter de l'argent à votre famille ou à des amis plus que vous ne voulez l'admettre

Vous vous noyez dans l'endettement total parce que vous effectuez des paiements minimums nus, essayez de consolider ou d'essayer de le repousser.

Ce ne sont là que quelques-uns des quelques signes avant-coureurs. Et cinq de ce qui précède, j'ai traité pendant quelques années après l'université.

Peut-être que vous ne correspondez qu'à quelques-uns des signes ci-dessus ou peut-être à tous.

L'étape importante ici n'est pas d'avoir honte ou de sentir que vous êtes seul – car tant de personnes de générations différentes se battent aussi contre cela.

Mais la bonne nouvelle, c'est que vous apprenez et lisez cet article, cherchant à apporter des changements à vos finances.

Dans la section suivante, je vais vous expliquer comment vous pouvez devenir financièrement stable. Ce sont les mesures que j'ai prises pour atteindre un nouveau niveau de santé financière.

Comment devenir financièrement stable

Généralement, lorsque je cherche des réponses sur les finances personnelles, je pense que beaucoup de gens espèrent des formules magiques. Ou tout simplement à la recherche d'une sorte de processus secret qui n'a jamais été partagé auparavant.

Si c'est ce que vous pensez, je dois vous dire qu'il y a pas de formule secrète! Ne vous inquiétez pas, au début de mes recherches, j'espérais trouver cela aussi.

Mais en réalité, les étapes pour devenir financièrement stable sont vraiment simples.

Commencez à vivre en dessous de vos moyens

Un grand problème auquel je pense que beaucoup d'entre nous sont confrontés est que nous vivons au-dessus de nos moyens. Nous finançons un style de vie que nous ne pouvons clairement pas nous permettre pour quelque raison que ce soit.

Si vous voulez devenir financièrement stable, vous devez commencer à vivre en dessous de vos moyens – dépenser moins que vous ne gagnez.

Les étapes pour vous aider à vivre en dessous de vos moyens comprennent:

Créez un budget – faites une liste de toutes vos dépenses mensuelles, de votre revenu mensuel total et mettez en place un plan de dépenses pour corriger vos défis. Essayez de ne pas trop vous soucier de la budgétisation, mais au début, vous devez en créer un.

Réduisez vos factures coûteuses – factures de logement, de nourriture, de transport et de services publics. Cela peut signifier réduire la taille de votre maison, de votre voiture et être plus soucieux de vos habitudes alimentaires pendant un certain temps. Mais contrôlez-les.

Donnez la priorité à vos économies – Entraînez-vous à vous payer en premier et créez ce tampon pour les urgences et autres «événements de la vie». Vous pouvez configurer des transferts automatiques une fois que vous savez combien vous pouvez économiser, de sorte que vous ne voyez jamais cet argent. J’aime la Caisse d’épargne de la Banque CIT qui a un intérêt solide pour votre argent.

Utilisez un logiciel de finances personnelles pour vous aider – Si les feuilles de calcul ne suffisent pas, examinez certains outils pour vous aider comme Vous avez besoin d'un budget, de la menthe ou du capital personnel pour vous garder sur la bonne voie.

Élaborer un plan de remboursement de la dette

Selon dette.org, voici une partie de la dette moyenne par tranches d'âge:

Moins de 35 ans: 67400 $

35 à 44 ans: 133 100 dollars

45 à 54 ans: 134 600 dollars

55 à 64 ans: 108 300 dollars

65 à 74 ans: 66 000 $

75 ans et plus: 34 500 $

C'est un problème croissant aux États-Unis, entre le prêt étudiant et la dette à la consommation. Après avoir établi un budget et commencé à économiser, vous souhaitez mettre en place un plan de remboursement de la dette.

Être financièrement stable signifie éliminer vos créances irrécouvrables et le plus rapidement possible. Ceci comprend:

Dette de carte de crédit

Dette de prêt étudiant

Dette de prêt automobile

Deux options de remboursement de la dette que vous voudrez peut-être envisager sont d'abord de rembourser la dette avec les intérêts les plus élevés ou de rembourser la dette des montants les plus bas pour rembourser les choses immédiatement.

J'ai personnellement choisi les paiements de dette plus élevés lorsque je faisais cela, c'était la carte de crédit et le paiement de ma voiture. Ensuite, je suis allé à ma dette de prêt étudiant.

Mais c'est à vous et à votre situation personnelle de décider comment vous voulez procéder.

N'oubliez pas que les cartes de crédit ont les taux d'intérêt les plus élevés et peuvent vraiment faire boule de neige si vous ne payez que des minimums chaque mois.

Il existe également d'autres options, mais si vous avez besoin d'aide, je vous recommande de consulter la National Foundation for Credit Counselling.

Trouver des moyens de gagner plus d'argent

Au fur et à mesure que vous budgétisez et comprenez où va votre argent, vous commencerez à réduire vos dépenses. C'est super, mais vous ne pouvez que réduire autant.

Une grande partie de la stabilité financière va gagner plus d'argent.

Il existe de nombreuses façons de le faire, comme:

Commencer une bousculade latérale pendant votre temps libre

Augmenter votre salaire en améliorant votre carrière

Demander une augmentation si vous attendez depuis longtemps

Entrez dans l'économie des concerts si besoin

Vendez vos connaissances et votre expertise en tant que pigiste / consultant

Gagner plus d'argent peut vous aider à réduire les difficultés financières et être plus en paix.

Mais attention, vous devez faire attention à ne pas tomber dans le piège du mode de vie car vous gagnez plus d'argent non plus.

Maîtrisez votre propre littératie financière

Une excellente façon de devenir financièrement stable est de commencer à vous renseigner. Comprendre l'argent et la budgétisation peut sembler difficile, mais ce n'est vraiment pas le cas si vous consacrez du temps à la lecture.

Vous passez déjà du temps sur votre budget et votre dette, ce qui est un excellent outil d'apprentissage.

Mais vous voulez amplifier cela pour devenir le maître de vos finances.

Lorsque vous serez informé de l'endettement, des investissements et de la budgétisation, vous commencerez à prendre des décisions futures plus solides et serez plus conscient des mouvements financiers actuels.

Et oui, vous pouvez vous l'apprendre!

J'ai écrit cet article approfondi sur les finances personnelles 101, qui couvre tout ce que j'ai fait pour m'enseigner l'argent et l'investissement. Il pourrait être utile de vous aider à maîtriser votre propre littératie financière.

Comment être financièrement stable avec un faible revenu

Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie et j'espère que cela vous a apporté une certaine clarté.

Pourtant, après tout cela, vous pouvez être un peu découragé. Il peut être difficile de percer si vous luttez contre un faible revenu, d'autant plus que les dépenses ne cessent d'augmenter chaque année.

Je ne vais pas enrober, il est beaucoup plus difficile d'atteindre la stabilité financière avec un revenu inférieur. Mais ce n'est pas impossible non plus si vous préparez un plan et restez patient.

Mais parmi toutes les étapes mentionnées ci-dessus, si vous avez du mal à gagner de l'argent, votre objectif devrait être de trouver des moyens de gagner plus.

Partie I

Le faible revenu peut également varier d'une personne à l'autre, car cela dépend de l'endroit où vous vivez et des dépenses courantes.

Une priorité est de changer votre statut de revenu par rapport à votre situation personnelle. Avant de me crier dessus et de dire «Non Duh!», Écoutez-moi.

Avec l'économie d'Internet et des concerts, tout le monde a une chance de gagner de l'argent sur le côté. Tout le monde ne s'enrichira pas en faisant cela, mais obtenir de l'argent supplémentaire peut changer la donne dans votre plan.

Oui, les agitations latérales peuvent être difficiles si vous avez actuellement un emploi à temps plein et une famille dont vous devez vous occuper.

Vos deux autres options sont donc pour votre emploi / carrière à temps plein:

Pour demander une augmentation au travail (ou savoir ce que vous devez faire ou montrer pour obtenir une augmentation)

Travailler à améliorer votre salaire (certifications, observer les autres au travail, changer d'emploi, etc.)

deuxieme PARTIE

La deuxième partie de ceci est de réduire les dépenses par bonheur.

Je n'ai jamais été un partisan de la réduction des dépenses ou de l'extrême frugalité, mais si la stabilité financière est une priorité pour vous et que la croissance de vos revenus est difficile, cette étape est indispensable.

Où réduire le hardcore:

Les courses

Frais de subsistance

Transport

Vous ferez maintenant des sacrifices qui ne sont pas amusants, mais le paiement à long terme et la réalisation de vos objectifs financiers en valent la peine.

Vos compressions temporaires peuvent ne durer qu'un an ou peut-être quelques-unes, mais peuvent avoir des effets dramatiques et durables.

Mais vous seul pouvez déterminer dans quelle mesure vous souhaitez vous engager dans ces domaines.

Dernières pensées

La stabilité financière ne consiste pas à être riche ou à atteindre un certain nombre. Tout dépend de votre état d’esprit et du confort que vous ressentez dans votre vie actuelle.

Vous voulez la liberté de vivre selon vos conditions et de ne pas être contrôlé par l'argent et la dette. Plus vous avez de contrôle sur votre argent, plus vous trouverez de stabilité et de paix avec vos finances.

En suivant les étapes ci-dessus, en gardant le bon état d'esprit et en étant patient, vous trouverez votre propre forme de stabilité financière.

Ce post original est apparu sur Invested Wallet et est republié avec permission.