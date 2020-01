Devriez-vous acheter près d’un point de repère britannique pour renforcer l’attrait de votre propriété?

Des galeries d’art aux châteaux, aux ponts historiques et même aux stades de football de première division du Royaume-Uni, les propriétés peuvent apporter une valeur ajoutée en fonction de l’attrait du point de repère local.

Selon une étude de Thinkmoney, les propriétés situées à proximité de l’une des attractions touristiques les plus visitées de Grande-Bretagne peuvent être évaluées jusqu’à 60% de plus. En comparant le prix moyen des maisons à travers la Grande-Bretagne avec les maisons situées dans des quartiers aux monuments populaires, les résultats mettent en évidence une considération clé pour les acheteurs de propriétés.

Cependant, l’attrait supplémentaire, et s’il vous aidera à vendre votre maison à l’avenir, dépend beaucoup du point de repère ainsi que de l’acheteur potentiel. Comme l’a dit Zoe Patrick des agents immobiliers de Patrick Oliver, «certains adoreront être à côté d’une icône, d’autres trouveront trop la foule et l’attention associées aux sites touristiques».

“Par conséquent, alors que les points de repère peuvent ajouter une valeur intrinsèque, il y a tellement d’autres facteurs qui seront toujours pris en compte également.”

Points de repère marqués d’une propriété

La propriété du Wightwick Manor du National Trust, près de Wolverhampton, est arrivée en tête de l’enquête. Les maisons dans les environs coûtent en moyenne 104 184 £ de plus que celles situées à l’extérieur, ce qui équivaut à une augmentation de 60% de la valeur.

Les autres sites intéressants à vivre à proximité sont le plus ancien musée de Glasgow, la Hunterian Art Gallery, qui ajoute 44% aux propriétés locales. Les maisons situées dans cette zone postale coûtent en moyenne 349 141 £, 151 525 £ de plus que pour une maison moyenne à Glasgow.

Vivant près du site emblématique de Bristol, le pont suspendu de Clifton voit une propriété gagner 245 952 £ (30%) par rapport au prix moyen des propriétés dans d’autres parties de la ville.

Les propriétés à proximité des sites touristiques ne sont pas pour tout le monde

Seuls quatre des 20 plus grands stades de football du pays bénéficient de valeurs immobilières locales. Les résidents vivant près d’Old Trafford, le stade emblématique de Manchester United, peuvent s’attendre à ajouter 45 938 £ à la valeur de leur maison. En revanche, Wembley, le plus grand stade de football du Royaume-Uni et le deuxième plus grand d’Europe, n’améliorera pas la valeur de votre maison; en fait, cela pourrait entraîner une perte de 30% ou £ 197 281 sur sa valeur.

Étonnamment, les monuments historiques ne garantissent pas nécessairement une hausse des prix de l’immobilier. Vivre près du château de Cardiff, vieux de 1 000 ans, est 22% moins cher que de vivre en ville, 56 624 £ de moins.

Le National Space Center de Leicester pourrait réduire le prix d’une propriété d’environ 17% (41 624 £). Le Deep Aquarium de Kingston upon Hull est également une sorte de détraction, les maisons pouvant perdre 11% (£ 16 687) dans ce code postal.

Benjamin Heginbotham, directeur de la société de conception architecturale The Practical Planning Company, a déclaré: «Il existe de nombreux facteurs qui peuvent aider à vendre une propriété, mais une maison située près d’un point de repère populaire offre des droits de vantardise comme rien d’autre, principalement en raison de la vue qu’elle offre. “

“Bien sûr, si vous n’avez pas la chance de posséder une propriété dans un lieu emblématique et que votre vue est plus un parking qu’un château, il existe encore de nombreuses façons d’ajouter de la valeur à votre maison et de la rendre plus facile à vendre.”

Une autre bonne option est d'acheter une propriété dans un bâtiment emblématique!