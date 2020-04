devriez-vous demander un congé de paiement hypothécaire?

Les détenteurs d’hypothèques à travers le Royaume-Uni peuvent demander un congé de paiement hypothécaire s’ils ont du mal à couvrir leurs frais. Il en va de même pour les propriétaires, mais est-ce un choix judicieux?

À la fin de la semaine dernière, environ 1,2 million de personnes – soit un créancier hypothécaire sur neuf – avaient pris un congé de paiement hypothécaire. Actuellement, les gens peuvent demander une pause de trois mois sur leurs paiements, grâce à un programme soutenu par le gouvernement. Ceci est conçu pour aider les personnes qui ne sont pas en mesure de suivre leurs dépenses en raison d’un coronavirus.

Le concept de congé de paiement hypothécaire temporaire n’est pas nouveau. La plupart des prêteurs offraient déjà cette option aux personnes dont la situation avait changé. Cela pourrait inclure la perte d’emploi, des coûts imprévus comme les réparations domiciliaires ou le congé de maternité / paternité. À la discrétion du prêteur, une interruption de paiement pourrait être arrangée pour une courte période.

Les paiements manqués sont ajoutés au solde hypothécaire. Cela signifie que votre paiement mensuel et le montant des intérêts que vous payez augmenteront pour la durée restante de votre hypothèque.

Tous les détenteurs d’hypothèque peuvent demander

À l’heure actuelle, les congés hypothécaires sont une excellente option pour certains emprunteurs. Le verrouillage du coronavirus a conduit certaines personnes à perdre leur emploi, par exemple. Pour ceux qui ne sont pas en mesure de joindre les deux bouts et de suivre les versements mensuels, une pause dans les dépenses hypothécaires devrait aider à court terme.

Les propriétaires locataires ne sont pas non plus à l’abri de la situation. Certains locataires peuvent demander à leurs propriétaires un congé de paiement de loyer en raison du climat actuel. Pour d’autres, une vente de biens qui a échoué et qui aurait pu augmenter les flux de trésorerie d’un propriétaire, par exemple, pourrait les empêcher de payer leur hypothèque.

Les congés payés pour les propriétaires fonciers fonctionnent de la même manière que pour les propriétaires occupants. Les propriétaires doivent faire la demande à leur prêteur, qui pourra accepter ou rejeter la demande.

Devriez-vous faire une demande si vous êtes propriétaire?

Le fait que vous devriez essayer d’obtenir un congé de paiement hypothécaire dépend évidemment de votre situation personnelle. Pour ceux qui seront véritablement incapables de couvrir leurs dépenses ou devront choisir entre un paiement hypothécaire et d’autres articles essentiels, cela pourrait être une bonne option.

Cependant, certains courtiers déconseillent aux propriétaires si cela peut les aider. Selon Hypothèques pour les entreprises, de nombreux propriétaires se renseignant sur les interruptions hypothécaires ne sont pas en mesure de couvrir leurs paiements.

Steve Olejnik, directeur général de Mortgages for Business, a déclaré: «Nous avons beaucoup de discussions avec les propriétaires au sujet des demandes de congé de paiement. Seule une poignée soulève des inquiétudes légitimes sur la façon de payer leur hypothèque face à la pandémie de Covid-19. »

L’inconvénient de prendre une pause de paiement

Lorsque le gouvernement a introduit la mesure, il a rassuré les gens que leurs cotes de crédit ne souffriraient pas. Bien que ce soit le cas, cela pourrait encore affecter la façon dont les prêteurs perçoivent les emprunteurs.

Olejnik ajoute: «Les propriétaires doivent être conscients que toute demande pourrait potentiellement endommager les approches de ce prêteur. Les prêteurs s’attendent à ce que les propriétaires soient en mesure de couvrir les périodes de vide dans des circonstances normales – lorsqu’une propriété est vide et qu’un propriétaire n’obtient aucun loyer – ils ne prendront donc pas l’amabilité des propriétaires qui tentent d’en profiter simplement pour en construire. réserves de trésorerie.

«Un emprunteur avec trois cas vivants avec son prêteur s’est approché d’eux pour des congés de remboursement sur un autre prêt existant. Le prêteur a immédiatement annulé les trois. Les propriétaires intelligents, qui veulent profiter de la baisse des prix des logements à court terme et étendre leur portefeuille lorsque le verrouillage est levé, devraient réfléchir longuement et sérieusement avant d’approcher leur prêteur. »

Réfléchissez bien avant de postuler

Cet argument est réitéré par Chris Sykes, qui travaille chez le courtier hypothécaire Private Finance. Il affirme que certains prêteurs seront moins enclins à accepter des clients qui ont eu des congés pour paiement hypothécaire. Cela pourrait être un moyen d’alerter les prêteurs que vous êtes en difficulté financière, soutient-il.

Il ajoute: «Un prêteur nous a même dit que si un emprunteur a demandé un congé de paiement sur un prêt existant, tout nouveau dossier sera automatiquement refusé. Soyez averti qu’ils ne seront pas seuls. “

Dans le secteur locatif, les locataires ont été invités à ne demander de l’aide à leurs propriétaires que s’ils en avaient vraiment besoin. Le message de l’industrie est que les propriétaires devraient être «sympathiques» aux besoins de leurs locataires. Cependant, d’un autre côté, les locataires ne doivent pas utiliser le coronavirus comme excuse pour ne pas suivre leurs paiements de loyer.

Il en va de même pour les congés hypothécaires. Pour la majorité des propriétaires, les locataires devraient continuer de payer leur loyer. Si vous avez donc encore les moyens financiers de payer votre hypothèque, il est conseillé de continuer comme d’habitude. Cela pourrait entrer en ligne de compte au moment où il est temps de refinancer ou de développer votre portefeuille.