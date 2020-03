DFS met en garde contre une épidémie de coronavirus alors que le semestre est secoué par un «marché difficile»

DFS a déclaré que les échanges pour le semestre en cours avaient commencé “de manière satisfaisante”, mais le détaillant a observé un changement dans la fréquentation des consommateurs dans ses salles d’exposition “ces derniers jours” suite à l’épidémie de Covid-19.

DFS a déclaré que «des conditions de marché difficiles» ont frappé son commerce semestriel et a averti que l’épidémie de coronavirus en développement signifiait qu’elle ne pouvait pas donner des prévisions précises pour l’année entière.

Le détaillant de meubles a déclaré que les ventes avaient chuté de 5,7% à 488 millions de livres sterling pour les 26 semaines se terminant le 29 décembre, l’impact de «l’incertitude politique» et de la baisse de la confiance des consommateurs ayant compensé la croissance en ligne.

DFS a déclaré que les échanges pour le semestre en cours avaient commencé “de manière satisfaisante”, mais le détaillant a observé un changement dans la fréquentation des consommateurs dans ses salles d’exposition “ces derniers jours” suite à l’épidémie de Covid-19.

Il a déclaré que toute perturbation de la prise de commandes au cours des principales périodes de négociation de Pâques et des jours fériés pourrait avoir un impact sur sa performance pour l’exercice 2020.

DFS a déclaré avoir également “des impacts opérationnels limités”, les quatre fournisseurs chinois de produits finis du détaillant fermant leurs portes pour une période prolongée après le Nouvel An chinois.

Il a ajouté que l’incertitude entourant l’impact du virus signifiait «qu’il n’est pas possible de donner des indications avec certitude pour l’année entière».

Les bénéfices avant impôts sous-jacents du dernier semestre sont tombés à 20,5 millions de livres sterling, contre 38 millions de livres sterling à la même période un an plus tôt.

DFS a déclaré qu’elle s’attendait à ce que les bénéfices annuels atteignent jusqu’à 5 millions de livres sterling suite à une perturbation des systèmes de son activité Sofa Workshop.

Il a déclaré qu’il espérait améliorer sa rentabilité en garantissant des économies immobilières grâce à une combinaison de réductions de loyer et de réduction de la taille de certaines de ses salles d’exposition.

DFS a déclaré que, malgré la baisse de fréquentation, elle était encouragée par la croissance numérique, les ventes en ligne brutes du groupe augmentant de 4,5% à 117 millions de livres sterling.

«Nous continuons de progresser dans notre programme stratégique axé sur la conduite du cœur de métier de DFS, le développement de nos plateformes de groupe et la mise en place de Sofology pour une croissance future», a déclaré Tim Stacey, directeur général du groupe DFS.

«Malgré l’environnement de vente au détail difficile et en excluant certaines perturbations de systèmes isolés dans Sofa Workshop, notre performance au premier semestre a été conforme aux attentes, compte tenu du comparatif exceptionnel de l’année précédente, tiré par la demande latente.

“Malgré les perspectives incertaines à court terme, nous restons confiants dans la solidité financière du groupe et ses antécédents relatifs de performance dans tous les environnements.”

