Dia réduira ses heures d’ouverture à partir de ce mardi

Dia a décidé d’adapter ses horaires d’ouverture à toute l’Espagne, en les limitant de 10h00 à 20h00, afin d’aider ses employés à mieux faire leur travail et à continuer à servir la population face à la crise des coronavirus et à l’État alarme décrétée dans le pays, selon des sources de l’entreprise.

En outre, la chaîne de supermarchés a lancé une série de mesures préventives pour protéger la santé de ses clients et employés, telles que l’utilisation obligatoire de gants en vinyle, en plus de fournir aux employés des magasins et des entrepôts des gels désinfectants pour les mains et il a intégré des affiches dans les magasins avec les recommandations d’hygiène des autorités sanitaires.

Grâce au système de sonorisation, il est rappelé aux clients l’obligation d’avoir une distance de sécurité minimale d’un mètre à suivre entre les clients et les employés, une situation qui peut affecter la capacité du magasin.

Concernant le service «en ligne», Dia a établi un protocole spécifique pour les préparateurs et livreurs avec l’obligation d’utiliser des gants en vinyle.

De plus, les distributeurs doivent laisser les sacs à la porte du client en respectant une distance de sécurité minimale d’un mètre et signer le bon de livraison lui-même afin d’éviter tout contact du client avec l’appareil mobile.

El Corte Inglés a annoncé une série de mesures spéciales liées au coronavirus, “qui permettent de maintenir la variété et l’étendue des produits courants, tout en offrant la plus grande protection possible aux employés et aux clients”.

En ce sens, ils ont souligné l’existence d’un comité interministériel pour l’analyse de la crise sanitaire actuelle, en plus de disposer de services de prévention des risques médicaux et professionnels “coordonnés avec les autorités sanitaires et informés de l’évolution de la situation générale pour conseiller” .

En ce sens, du distributeur, ils ont souligné qu’il existe un service médical dans tous les centres commerciaux, composé de médecins et d’infirmières. En outre, ils ont veillé à ce que “la propre structure sanitaire de l’entreprise permette une collaboration directe avec les autorités sanitaires compétentes”.

