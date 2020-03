Diagnostic OBD: ce que cela signifie, à quoi ça sert et comment ça marche

Il s’appelle OBD et c’est la solution de diagnostic embarquée que toutes les voitures du marché proposent. Une solution standardisée qui a une mémoire interne où toutes les pannes qui se produisent dans le véhicule sont stockées. En principe réservé aux seuls ateliers et ITV, de plus en plus d’utilisateurs utilisent ce port pour reconfigurer leurs voitures.

Vous avez sûrement entendu plus d’une fois parler de la connexion OBD. Est système de diagnostic de véhicule, où se concentrent tous ses échecs. L’accès est situé sous le tableau de bord, certains modèles nécessitant le retrait d’une partie du panneau inférieur.

La connexion OBD est né aux États-Unis à la fin des années 80. Alors que certains modèles Premium les assemblaient sans être obligatoires, l’Union européenne considérait que c’était obligatoire en l’an 2000 pour les modèles essence et depuis 2003 pour le diesel, selon une directive communautaire et avec une légende préétablie et adaptée à tous les fabricants.

La grande majorité des ports OBD sont situés sous le tableau de bord. Quelques autres, sur le moteur

Un système qui permet la lecture et l’interprétation des données et des défauts par n’importe quel atelier. Sinon, ce serait impossible. Le fonctionnement du système OBD est simple: il s’agit de capturer toutes les informations des différents capteurs distribués par la voiture et de les stocker dans une mémoire interne. Les défauts sont stockés avec un code normalisé à cinq chiffres: le premier répond aux lettres: “P”, pour l’électronique moteur et transmission, “B” pour la carrosserie, “C” pour le châssis et “U”, sans définition expresse.

Le second sera 0 ou 1, le premier un code SAE commun à toutes les marques et le second indiquant le constructeur du véhicule. Le troisième chiffre répond également à une numérotation de 1 à 7, chacune affectée à une fonction spécifique de la voiture, de sorte que 0 réponde à tous les composants électroniques du véhicule, 1 et 2 sont responsables du contrôle de l’air et du carburant, 3 du système d’allumage, 4 du contrôle auxiliaire des émissions, 5 de la vitesse et du ralenti, 6 pour l’unité de commande générale (ECU) et 7 pour la transmission.

Les deux derniers chiffres, quatrième et cinquième, sont spécifiquement liés à la défaillance du véhicule, et seuls les experts sont en mesure de souligner ce à quoi il se réfère spécifiquement, d’autant plus que chaque marque met en œuvre un protocole spécial, bien que des agents externes tels que Bosch aient également outils spéciaux pour accéder.

Le véritable objectif du système OBD a cédé la place à d’autres tâches, Mises à jour et modifications du PBX des fonctions de sécurité, connectivité, confort, multimédia, etc. fournis par des fournisseurs externes, en plus de la porte de l’ITV comme moyens de surveillance pour respecter les limites d’émissions polluantes.

.

