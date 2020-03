Didi Food lance un programme de sécurité pour les distributeurs

Afin d’assurer la sécurité de leur communauté, DiDi Food, en partenariat avec l’Institut des politiques de transport et de développement (ITDP) et la compagnie d’assurance Chubb via Risco, a lancé le Programme de sécurité complet pour les partenaires de livraison.

Le programme complet de sécurité routière pour les partenaires de livraison de produits alimentaires DiDi est basé sur trois axes principaux: l’éducation, la prévention et les soins.

EDUCATION, dans DiDi Food et l’ITDP se sont associés pour créer le premier guide de sécurité routière pour le partenaire de livraison, qui est basé sur les règles de circulation, les manuels des cyclistes et les expériences et les retours des partenaires de livraison. Les deux versions du guide, pour les cyclistes et les motocyclistes, comprennent des aspects de base tels que ce qu’un partenaire de livraison doit transporter, des panneaux routiers de base et que faire en cas d’urgence.

Les guides seront bientôt disponibles sous forme numérique dans l’application du partenaire de distribution et, en outre, six mille exemplaires de sa version imprimée seront distribués initialement dans les trois villes. dans les centres de support respectifs.

PREVENTION

La sécurité du partenaire de livraison va de pair avec les outils à portée de main. DiDi Food s’appuie sur sa technologie pour intégrer une variété de fonctionnalités de sécurité conçues pour aider les partenaires de livraison à voyager en toute sécurité pendant leurs livraisons.

Bouton d’urgence: le bouton est visible dans l’application partenaire de livraison à tout moment et avec lui, vous pouvez appeler directement le 911. En appuyant sur le bouton, l’application affiche automatiquement l’adresse de l’emplacement réel afin que le concessionnaire puisse le fournir immédiatement . De plus, lorsque vous appuyez dessus, l’application déclenche automatiquement une alerte sur la plate-forme.

Acceptation automatique des commandes: cette fonctionnalité permet au partenaire de livraison d’accepter automatiquement les commandes et d’éviter ainsi les distractions pendant la conduite.

Les commandes en espèces ne dépassant pas 400 $: Pour empêcher le partenaire de livraison de transporter de grandes quantités d’argent, les commandes en espèces chez DiDi Food ne peuvent pas dépasser 400 $.

Anonymisation du numéro de téléphone: Lorsque le partenaire de livraison souhaite contacter l’utilisateur, il peut le faire à partir de l’application via le chat interne ou par téléphone. Dans l’un ou l’autre, l’utilisateur ne verra jamais le numéro de téléphone du partenaire de livraison.

Évaluation dynamique et prévention des zones à risques: avec le soutien de notre technologie et d’une équipe d’experts en sécurité, nous analysons constamment les informations sur les risques, mettons à jour les données et apprenons les algorithmes des machines pour nous assurer que les livraisons ne sont pas dirigées vers les zones de risque élevé.ç

ATTENTION

DiDi Food a une ligne d’assistance immédiate qui fournit aux distributeurs l’attention et le soutien en temps opportun. En appelant le 01800 801 6888 en option 0 pour une situation d’urgence, la zone spécialisée canalisera l’appel et pourra rediriger le dossier vers une patrouille, l’assureur ou une ambulance via le 911.

De plus, en collaboration avec Risco Seguros y Finanzas et Chubb, DiDi Food met en œuvre un programme d’assurance qui aide à protéger les distributeurs lors de leurs livraisons avec DiDi Food. Cette assurance couvre la responsabilité civile et les dommages à des tiers, les frais médicaux, le décès et l’invalidité totale et permanente, c’est-à-dire les risques les plus élevés pouvant survenir pendant les livraisons et jusqu’à 30 minutes après leur achèvement.

UN PROGRAMME À LONG TERME

DiDi Food a présenté la première étape du programme de sécurité globale pour les partenaires de livraison, mais une deuxième étape approche déjà, qui comprend un guide de sécurité routière axé sur les conducteurs pour une coexistence saine avec les distributeurs sur les routes.

De plus, DiDi Food, Risco et Chubb travaillent déjà sur un accord qui permettra aux partenaires de distribution de DiDi Food de contracter indépendamment une assurance privée pour moins de 300 $ par mois et qui, en plus de protéger leurs moyens de transport, ajuste les lois et les réglementations applicables en matière de mobilité.

