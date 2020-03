Difficulté de minage de Bitcoin sur le point de baisser de 10% pour la première fois en 2020

Ces dernières semaines, le bitcoin a connu une grave baisse en raison de la propagation du coronavirus et de l’instabilité financière qu’il provoque. De cette façon, des prix de plus en plus bas ont conduit de nombreux mineurs à déconnecter une partie de leur équipement pour réduire leurs coûts.

Cependant, ce sont des situations comme celles-ci qui démontrent la conception ingénieuse du réseau et sa capacité à se maintenir. L’un des plus importants ajustements de la difficulté minière est prévu pour le 25 mars et devrait compenser la baisse de la rentabilité.

Ajustement de 10% sur la difficulté de minage de Bitcoin

Selon BTC.com, le prochain ajustement de la difficulté d’exploitation du bitcoin devrait avoir lieu le 25 mars, ce qui réduira la difficulté d’exploitation minière de plus de 10%. C’est l’un des plus grands ajustements de la difficulté d’extraction de crypto-monnaie, et il démontre certaines des qualités les plus importantes du réseau.

En environ 2 jours et 10 heures, une réduction de la difficulté de 12,67% est attendue. Source: btc.com

Tout d’abord, cela démontre la capacité du réseau à être autonome. Malgré les difficultés économiques qui pourraient entraîner de graves baisses du prix du bitcoin, comme la baisse observée le 13 mars, le réseau est conçu pour s’adapter à des conditions variables.

Une réduction de la difficulté d’exploitation minière signifie que il serait plus facile pour les mineurs de terminer leur travail et de gagner leurs récompenses. De cette façon, cela se reflète directement dans sa rentabilité, ce qui rend plus rentable l’extraction de bitcoin.

En outre, il convient de noter que cela se produit sans aucune influence extérieure. Les marchés traditionnels souffrent également en ce moment, mais ils reçoivent une aide considérable des gouvernements, qui font tout leur possible pour réduire leurs saignements. Pour sa part, Bitcoin ne reçoit pas une telle assistance et continue de fonctionner comme prévu.

Les mineurs efficaces sont les plus avantagés.

D’un point de vue commercial, la prochaine réduction des difficultés d’extraction de Bitcoin a également d’autres implications.

Selon Matt D’Souza, gestionnaire de portefeuille et commentateur commun sur les crypto-monnaies, les récompenses que les mineurs inefficaces recevront seront désormais distribuées aux mineurs survivants. Cela restaure une «marge saine aux mineurs les plus efficaces, permettant au système de survivre et de prospérer. Le réseau Bitcoin est une question de discipline et de survie. »

Selon l’expert, ce sont exactement ces principes qui “dirigent un système financier durable, ne les renflouent pas, pas l’impression de pièces de monnaie et pas des investissements irresponsables dans la panique”.

Version traduite de l’article de George Georgiev, publié dans CryptoPotato.